Долар показав найбільше одноденне падіння за останні 2 роки

Індекс долара США впав на 2% до 102, що стало його найбільшим денним зниженням за понад два роки та найнижчим рівнем за останні пів року. Про це пише Trading Economics 3 квітня.

Деталі

Євро зріс більш ніж на 2%, перевищивши позначку 1,1 долара, та досягнув найвищого рівня з жовтня 2024 року.

Зміцнення євро, а також ієни та швейцарського франка відбулося на тлі загального ослаблення долара, оскільки інвестори виводили капітал із США, пише Bloomberg.

Казначейські облігації також зросли в ціні: дохідність 10-річних паперів вперше з часів обрання Дональда Трампа опустилася нижче 4%. Це стало наслідком активного переходу інвесторів у безпечні активи.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари. Виступаючи 2 квітня в Рожевому саду Білого дому, він представив таблицю з широким переліком країн та розмірами нового мита. Ставки коливаються від 10% до 50%, причому ними охоплено практично всі країни світу. Нові ставки набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Рішення стало шоком для світових фінансових ринків. Американські фондові індекси впали: S&P 500 втратив 3,2%, Nasdaq і Dow Jones знизилися більш ніж на 4%. Найбільше постраждали компанії у секторах споживчих товарів, технологій та енергетики. Акції бізнесів, що мають виробничі зв’язки з В’єтнамом, подешевшали більш ніж на 12%. Рітейлери, такі як Target, Dollar Tree і Nike, чиї магазини заповнені імпортними товарами, втратили понад 10% вартості.

На тлі загострення торговельної напруженості впали й цифрові активи. Біткоїн подешевшав на 5,52%, до $81 647. Ethereum (ETH) втратив 6,17%, опустившись до $1 769, а XRP знизився на 7% – до $1,98. Найбільше серед лідерів ринку впала Solana (SOL) – на 11,64%, до $113,76, тоді як BNB знизився на 3,80%, до $583,48.