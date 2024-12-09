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Дональд Трамп пообещал отменить гражданство по праву рождения сразу после вступления в должность

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность в январе 2025 года запретит выдачу гражданства детям иностранцев, родившихся на территории США. Об этом он сказал 8 декабря в интервью NBC.

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Подробности

  • Положение, согласно которому все родившиеся на территории США являются гражданами Соединенных Штатов, закреплены в 14-й поправке к Конституции США. Мы это изменим. Мы должны это прекратить», – сказал Трамп.
  • В то же время Трамп пообещал продолжить работу с представителями Демократической партии, чтобы помочь нелегальным мигрантам, привезенным в США детьми.
  • Трамп еще раз подтвердил свое намерение провести массовую депортацию нелегальных мигрантов, в том числе тех, чьи родственники являются гражданами США.
  • «Я не хочу разводить семьи, но единственный способ сохранить их, это отправить их всех вместе назад», – заявил Трамп.

Контекст

В октябре на митинге в Аризоне Трамп подверг критике иммиграционную политику США и назвал страну «мусорным баком для всего мира». Он пообещал ужесточить пограничный контроль и ввести более жесткие меры против нелегальных мигрантов.

Трамп пообещал покончить с приютами, призвал ввести смертную казнь, если нелегальный иммигрант убьет гражданина США. Трамп напомнил о плане пригласить в Конгресс 10 000 новых агентов пограничного патруля, а также обещание возобновить так называемую политику «Остаться в Мексике».

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