Дональд Трамп пообіцяв скасувати громадянство за правом народження одразу після вступу на посаду

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду в січні 2025 року заборонить видачу громадянства дітям іноземців, які народилися на території США. Про це він сказав 8 грудня в інтервʼю NBC .

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Положення, згідно з яким усі, хто народився на території США, є громадянами Сполучених Штатів, закріплено в 14-й поправці до Конституції США. «Ми це змінимо. Ми повинні це припинити», – сказав Трамп.

Водночас Трамп пообіцяв продовжити роботу з представниками Демократичної партії, щоб допомогти нелегальним мігрантам, яких привезли до США дітьми.

Трамп ще раз підтвердив свій намір провести масову депортацію нелегальних мігрантів, зокрема тих, чиї родичі є громадянами США.

«Я не хочу розлучати сімʼї, але єдиний спосіб зберегти їх, це відправити їх усіх разом назад», – заявив Трамп.

Контекст

У жовтні на мітингу в Арізоні Трамп розкритикував імміграційну політику США та назвав країну «сміттєвим баком для всього світу». Він пообіцяв посилити прикордонний контроль та запровадити жорсткіші заходи проти нелегальних мігрантів.

Трамп пообіцяв покінчити з містами-притулками, закликав запровадити смертну кару, якщо нелегальний іммігрант убʼє громадянина США. Трамп нагадав про план запросити до Конгресу 10 000 нових агентів прикордонного патруля, а також обіцянку відновити так звану політику «Залишатися в Мексиці».