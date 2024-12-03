Дроны, боеприпасы для HIMARS и NASAMS. США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн

Ключевые факты

Согласно сообщению, в пакет помощи вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В пакете есть боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты и наземные мины.

Новый пакет военной помощи предусматривает поставку Украине ракет TOW, противотанковых комплексов Javelin и AT-4, стрелкового оружия и боеприпасов, взрывного оборудования и боеприпасов.

Еще в пакет вошло оборудование для защиты критически важной инфраструктуры.

Согласно сообщению Минобороны, США продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с нею коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии.

Контекст

15 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США будет еженедельно присылать Украине партии оружия, чтобы успеть использовать оставшиеся $7,1 млрд до окончания срока администрации Джо Байдена.

26 ноября издание Politico со ссылкой на документ Административно-бюджетного управления Белого дома сообщило, что Байден тайно запросил в Конгрессе дополнительно $24 млрд для помощи Украине.

Пока российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, за последний месяц заняв значительную территорию, утверждают аналитики и военные блоггеры.

2 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

В последнее время при воздушных атаках Россия применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение в отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия, сообщали Воздушные силы ВСУ. Также РФ использует современные средства воздушного нападения, постоянно совершенствует их, речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.