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Дроны, боеприпасы для HIMARS и NASAMS. США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет вооружений на сумму $725 млн для Украины, сообщает Минобороны США 2 декабря.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, в пакет помощи вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
  • В пакете есть боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты и наземные мины.
  • Новый пакет военной помощи предусматривает поставку Украине ракет TOW, противотанковых комплексов Javelin и AT-4, стрелкового оружия и боеприпасов, взрывного оборудования и боеприпасов.
  • Еще в пакет вошло оборудование для защиты критически важной инфраструктуры.
  • Согласно сообщению Минобороны, США продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с нею коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии.

Контекст

15 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США будет еженедельно присылать Украине партии оружия, чтобы успеть использовать оставшиеся $7,1 млрд до окончания срока администрации Джо Байдена.

26 ноября издание Politico со ссылкой на документ Административно-бюджетного управления Белого дома сообщило, что Байден тайно запросил в Конгрессе дополнительно $24 млрд для помощи Украине.

Пока российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, за последний месяц заняв значительную территорию, утверждают аналитики и военные блоггеры.

2 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

В последнее время при воздушных атаках Россия применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение в отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия, сообщали Воздушные силы ВСУ. Также РФ использует современные средства воздушного нападения, постоянно совершенствует их, речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

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