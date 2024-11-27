Байден «таємно» запросив у Конгресу додатково $24 млрд для України. Республіканці вже відреагували

Президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу додатково $24 млрд для допомоги Україні. Про це 26 листопада пише Politico з посиланням на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Деталі

Білий дім пропонує спрямувати $16 млрд на поповнення запасів американської зброї, яку має Україна. Ще $8 млрд – на Ініціативу сприяння безпеці України.

Конгрес отримав запит у понеділок, 25 листопада, повідомили два помічники конгресмена. Адміністрація Байдена прагне включити цей запит до розширеного пакета державних видатків, який, як очікують, буде розглянуто в грудні.

Як зазначає New York Post, деякі республіканці вже розкритикували ініціативу Білого дому.

«Джо Байден щойно віддав $4,7 млрд платників податків, в односторонньому порядку «пробачивши» кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені», – написав сенатор Майк Лі із штату Юта у соцмережі X.

Контекст

Президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

14 листопада радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні. За його словами, кошти необхідні, аби забезпечити Україні сильнішу позицію під час можливих переговорів із РФ.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.