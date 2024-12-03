Дрони, боєприпаси для HIMARS і NASAMS. США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет озброєнь на суму $725 млн для України, повідомляє Міноборони США 2 грудня. Пакет має надати Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи можливості протиповітряної оборони.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, до пакету допомоги увійшли боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, ракети Stinger, боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

У пакеті містяться боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм, безпілотні літальні апарати та наземні міни.

Новий пакет військової допомоги передбачає постачання Україні ракет TOW, протитанкових комплексів Javelin і AT-4, стрілецької зброї та боєприпасів, підривного обладнання та боєприпасів.

Ще до пакету увійшло обладнання для захисту критично важливої інфраструктури.

Згідно з повідомленням Міноборони, США продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України і повʼязаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення невідкладних потреб України в галузі бойових дій та захисту від російської агресії.

Контекст

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.

26 листопада видання Politico з посиланням на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому повідомило, що Байден таємно запросив у Конгресу додатково $24 млрд для допомоги Україні.

Наразі російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, за останній місяць зайнявши значну територію, стверджують аналітики та військові блогери.

2 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних обʼєктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.

Останнім часом під час повітряних атак Росія застосовує велику кількість ракет і безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття, повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Також РФ використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює, йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.