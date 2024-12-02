«Никакой капитуляции со стороны Украины не будет». Главное из интервью Зеленского Kyodo News

Украина стремится к скорейшему прекращению войны с Россией и возвращению части своей территории дипломатическим путем после того, как получит членство в НАТО. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News . По его словам, команда избранного президента США Дональда Трампа изучает украинский План победы, отметив, что капитуляции со стороны Украины не будет.

Ключевые факты

Учитывая ускоренное продвижение России в восточной части Украины, Зеленский заявил, что поддержка страны со стороны партнеров «недостаточна», и призвал НАТО как можно быстрее пригласить Киев на переговоры о членстве в военном альянсе.

как можно быстрее пригласить Киев на переговоры о членстве в военном альянсе. Отвечая на вопрос, он откровенно признал, что вернуть силой некоторые оккупированные Россией части страны, в частности Крым, аннексированный РФ в 2014 году, сложно. «Нашей армии не хватает сил, чтобы это сделать. Это правда, – сказал он. – Нам действительно нужно найти дипломатические решения ».

». Однако он объяснил, что такие шаги можно будет рассматривать «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», чтобы Россия не смогла начать новую агрессию против Украины.

Зеленский подчеркнул, что война вступила в «сложный период».

вступила в «сложный период». Он предположил, что в будущем многие северокорейские солдаты будут отправлены на передовую, и «безусловно», президент России Владимир Путин будет использовать их «как пушечное мясо», чтобы сократить потери в армии своей страны. Зеленский заявил, что РФ хорошо обращается с этими войсками, пытаясь привлечь десятки тысяч дополнительных северокорейских солдат.

будут отправлены на передовую, и «безусловно», президент России Владимир Путин будет использовать их «как пушечное мясо», чтобы сократить потери в армии своей страны. Зеленский заявил, что РФ хорошо обращается с этими войсками, пытаясь привлечь десятки тысяч дополнительных северокорейских солдат. Зеленский отметил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда знают позицию Украины и ее План победы, направленный на то, чтобы поставить ее в «сильную позицию», которая позволит дипломатии иметь место. «Они изучают план, и мы их выслушаем. Но никакой капитуляции со стороны Украины не будет, – сказал он. – Это факт, и я думаю, что он это понимает».

со стороны Украины не будет, – сказал он. – Это факт, и я думаю, что он это понимает». Зеленский, последний раз лично встречавшийся с Трампом в сентябре, заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом, чтобы объяснить «некоторые вещи подробнее».

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он намерен это сделать.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, писало издание WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.

27 ноября стало известно, что Трамп назначит отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, 80, на должность специального представителя по Украине. Ранее Келлог представил ему «план прекращения войны в Украине».