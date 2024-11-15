США щотижня надсилатимуть Україні зброю – Пентагон

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що швидко припинить війну в Україні, але був неоднозначним у питанні подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона.

Міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, щоб встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Ключові факти

За словами Сінгх, США прагнуть забезпечити Україну всім необхідним для успіху на полі бою.

«Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче витратити все, використати повноваження, які Конгрес виділив і санкціонував, перш ніж він залишить свою посаду», – сказала вона.

Сінгх наголосила, що продовження поставок нових партій зброї є зобовʼязанням, яке взяв Байден. Тож, Пентагон продовжує виконувати його, щотижня відправляючи пакети допомоги.

Зокрема, нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін мав телефонну розмову з українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили можливості, які потрібні Україні, щоб продовжувати відтісняти росіян і успішно здійснювати стратегічні бойові плани.

Вона пояснила, що Пентагон виділятиме пакети озброєння Києву в міру поповнення власних запасів.

«Ви бачили як ми випускаємо, я б сказала, низку пакетів на досить частій основі, майже щотижня. Так що я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви продовжите спостерігати, як ці пакети витягуватимуться з того, що є в наших запасах», – пояснила Сінгх.

Вона зазначила, що те, чи встигнуть США доставити заплановане озброєння до 20 січня – залежить від виду озброєння. Зокрема, деяке обладнання та системи можуть потрапити в Україну протягом днів чи тижнів. Водночас певні пакети вимагають років на доставку.

Контекст

26 вересня президет Байден анонсував збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та низку додаткових дій. Президент доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися, на підтримку безпеки, які були виділені Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Таким чином Байден санкціонував виділення $5,5 млрд у рамках президентських повноважень.

18 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що США в межах Плану перемоги кожні два–три тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги.

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Чинний президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.