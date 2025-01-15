Экономика Германии сокращается второй год подряд

Экономика Германии сократилась второй год подряд в 2024 году, валовой внутренний продукт упал на 0,2% после падения на 0,3% в 2023-м, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства Destatis 15 января. Это всего лишь второй раз с 1950 года, когда производство сокращается два года подряд.

Ключевые факты

«Циклические и структурные факторы стояли на пути улучшения экономической динамики в 2024 году, – заявила глава Destatis Рут Бранд. – В частности, это рост конкуренции для немецкого экспорта на ключевых рынках, повышение цен на энергоносители, а также остающиеся высокими процентные ставки и неопределенность экономических перспектив. На этом фоне ВВП Германии снова снизился».

Перспективы немецкой экономики на 2025 год остаются мрачными. Бундесбанк прогнозирует рост всего на 0,2% и предупреждает, что возможно еще одно сокращение, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин.

Проблемы крупнейшей экономики континента являются важнейшей темой выборов, но мало кто предполагает быстрое решение проблем, включающих слабый мировой спрос, спад в производстве, особенно среди автопроизводителей, затяжные последствия энергетического кризиса, удушающую бюрократическую волокиту и нехватку квалифицированных рабочих.

ВВП в четвертом квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Государственные расходы в ФРГ увеличились на 2,6% в связи с повышением социальных выплат.

Потребительские расходы в прошлом году повысились на 0,3%. Наибольший рост затрат был в сфере медицинского обслуживания (+2,8%) и транспорта (+2,1%). В то же время расходы на одежду и обувь уменьшились на 2,8%, на еду и проживание – на 4,4%.

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Контекст

Германия была единственной экономикой «Группы семи», которая сократилась в 2023 году и первой опубликовала годовые цифры за 2024 год.

Экономический спад и споры о том, как его остановить, стали важными факторами в падении трипартийной коалиции Германии в ноябре. На досрочных выборах 23 февраля канцлер Олаф Шольц, похоже, проиграет Фридриху Мерцу, который возглавляет консервативный блок ХДС/ХСС и обещает меньшее регулирование и более низкие налоги.

Страна не единственная в Европе, которая переживает трудный период. Франция, вторая по величине экономика еврозоны, борется с фискальными и политическими потрясениями, которые потребуют многих лет затягивания поясов, что, вероятно, скажется на росте.