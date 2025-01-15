Экономика Германии сокращается второй год подряд

Экономика Германии сократилась второй год подряд в 2024 году, валовой внутренний продукт упал на 0,2% после падения на 0,3% в 2023-м, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства Destatis 15 января. Это всего лишь второй раз с 1950 года, когда производство сокращается два года подряд.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- «Циклические и структурные факторы стояли на пути улучшения экономической динамики в 2024 году, – заявила глава Destatis Рут Бранд. – В частности, это рост конкуренции для немецкого экспорта на ключевых рынках, повышение цен на энергоносители, а также остающиеся высокими процентные ставки и неопределенность экономических перспектив. На этом фоне ВВП Германии снова снизился».
- Перспективы немецкой экономики на 2025 год остаются мрачными. Бундесбанк прогнозирует рост всего на 0,2% и предупреждает, что возможно еще одно сокращение, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин.
- Проблемы крупнейшей экономики континента являются важнейшей темой выборов, но мало кто предполагает быстрое решение проблем, включающих слабый мировой спрос, спад в производстве, особенно среди автопроизводителей, затяжные последствия энергетического кризиса, удушающую бюрократическую волокиту и нехватку квалифицированных рабочих.
- ВВП в четвертом квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
- Государственные расходы в ФРГ увеличились на 2,6% в связи с повышением социальных выплат.
- Потребительские расходы в прошлом году повысились на 0,3%. Наибольший рост затрат был в сфере медицинского обслуживания (+2,8%) и транспорта (+2,1%). В то же время расходы на одежду и обувь уменьшились на 2,8%, на еду и проживание – на 4,4%.
Контекст
Германия была единственной экономикой «Группы семи», которая сократилась в 2023 году и первой опубликовала годовые цифры за 2024 год.
Экономический спад и споры о том, как его остановить, стали важными факторами в падении трипартийной коалиции Германии в ноябре. На досрочных выборах 23 февраля канцлер Олаф Шольц, похоже, проиграет Фридриху Мерцу, который возглавляет консервативный блок ХДС/ХСС и обещает меньшее регулирование и более низкие налоги.
Страна не единственная в Европе, которая переживает трудный период. Франция, вторая по величине экономика еврозоны, борется с фискальными и политическими потрясениями, которые потребуют многих лет затягивания поясов, что, вероятно, скажется на росте.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.