Економіка Німеччини скорочується другий рік поспіль

Економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль у 2024 році, валовий внутрішній продукт упав на 0,2% після падіння на 0,3% у 2023-му, свідчать дані Федерального статистичного агентства Destatis 15 січня. Це лише вдруге з 1950 року, коли виробництво скорочується два роки поспіль.
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Ключові факти
- «Циклічні та структурні фактори стояли на шляху покращення економічної динаміки в 2024 році, – заявила очільниця Destatis Рут Бранд. – Зокрема, це зростання конкуренції для німецького експорту на ключових ринках, підвищення цін на енергоносії, а також процентні ставки, які залишаються високими, та невизначеність економічних перспектив. На цьому тлі ВВП Німеччини знову знизився».
- Перспективи німецької економіки на 2025 рік залишаються похмурими. Бундесбанк прогнозує зростання лише на 0,2% і попереджає, що можливе ще одне скорочення, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо запровадження мит.
- Проблеми найбільшої економіки континенту є найважливішою темою виборів, але мало хто передбачає швидке розвʼязання проблем, що включають слабкий світовий попит, спад у виробництві, особливо серед автовиробників, затяжні наслідки енергетичної кризи, задушливу бюрократичну тяганину та брак кваліфікованих робітників.
- ВВП у четвертому кварталі знизився на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями.
- Державні витрати у ФРН збільшилися на 2,6% у звʼязку із підвищенням соціальних виплат.
- Споживчі витрати минулого року підвищилися на 0,3%. Найбільше зростання витрат було у сфері медичного обслуговування (+2,8%) і транспорту (+2,1%). Водночас витрати на одяг та взуття зменшились на 2,8%, на їжу та проживання – на 4,4%.
Контекст
Німеччина була єдиною економікою «Групи семи», яка скоротилася 2023 року і першою опублікувала річні цифри за 2024 рік.
Економічний спад та суперечки про те, як його зупинити, стали важливими чинниками у падінні трипартійної коаліції Німеччини у листопаді. На дострокових виборах 23 лютого канцлер Олаф Шольц, схоже, зазнає поразки від Фрідріха Мерца, який очолює консервативний блок ХДС/ХСС і обіцяє менше регулювання та нижчі податки.
Країна не єдина в Європі, яка переживає важкий період. Франція, друга за величиною економіка єврозони, бореться з фіскальними та політичними потрясіннями, які вимагатимуть багатьох років затягування поясів, що, ймовірно, позначиться на зростанні.
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