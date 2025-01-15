Економіка Німеччини скорочується другий рік поспіль

Економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль у 2024 році, валовий внутрішній продукт упав на 0,2% після падіння на 0,3% у 2023-му, свідчать дані Федерального статистичного агентства Destatis 15 січня. Це лише вдруге з 1950 року, коли виробництво скорочується два роки поспіль.

Ключові факти

«Циклічні та структурні фактори стояли на шляху покращення економічної динаміки в 2024 році, – заявила очільниця Destatis Рут Бранд. – Зокрема, це зростання конкуренції для німецького експорту на ключових ринках, підвищення цін на енергоносії, а також процентні ставки, які залишаються високими, та невизначеність економічних перспектив. На цьому тлі ВВП Німеччини знову знизився».

Перспективи німецької економіки на 2025 рік залишаються похмурими. Бундесбанк прогнозує зростання лише на 0,2% і попереджає, що можливе ще одне скорочення, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо запровадження мит.

Проблеми найбільшої економіки континенту є найважливішою темою виборів, але мало хто передбачає швидке розвʼязання проблем, що включають слабкий світовий попит, спад у виробництві, особливо серед автовиробників, затяжні наслідки енергетичної кризи, задушливу бюрократичну тяганину та брак кваліфікованих робітників.

ВВП у четвертому кварталі знизився на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями.

Державні витрати у ФРН збільшилися на 2,6% у звʼязку із підвищенням соціальних виплат.

Споживчі витрати минулого року підвищилися на 0,3%. Найбільше зростання витрат було у сфері медичного обслуговування (+2,8%) і транспорту (+2,1%). Водночас витрати на одяг та взуття зменшились на 2,8%, на їжу та проживання – на 4,4%.

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Контекст

Німеччина була єдиною економікою «Групи семи», яка скоротилася 2023 року і першою опублікувала річні цифри за 2024 рік.

Економічний спад та суперечки про те, як його зупинити, стали важливими чинниками у падінні трипартійної коаліції Німеччини у листопаді. На дострокових виборах 23 лютого канцлер Олаф Шольц, схоже, зазнає поразки від Фрідріха Мерца, який очолює консервативний блок ХДС/ХСС і обіцяє менше регулювання та нижчі податки.

Країна не єдина в Європі, яка переживає важкий період. Франція, друга за величиною економіка єврозони, бореться з фіскальними та політичними потрясіннями, які вимагатимуть багатьох років затягування поясів, що, ймовірно, позначиться на зростанні.