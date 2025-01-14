Совместные предприятия и гаубицы для ВСУ. Зеленский встретился с министром обороны Германии Писториусом

Правительство Германии заказало для Украины 54 новые колесные гаубицы RCH 155, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи с президентом Украины 14 января в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина» . Владимир Зеленский напомнил, что вклад Германии в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 16%.

Ключевые факты

«155 гаубица, которую мы представили вчера в Касселе, действительно шедевр инженерной науки. И мы уже заказали 54 для Украины. И я надеюсь, что они прибудут как можно быстрее, потому что это действительно эффективное и мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в борьбе, которая еще не закончена», – сказал Писториус.

Министр сообщил о работе в рамках «Группы пяти» (EU Big Five – Германия, Польша, Франция, Италия, Испания) по улучшению возможностей совместных предприятий в Украине.

До марта, до следующей встречи в Париже, мы работаем над тем, как улучшить возможности совместных предприятий в Украине, как расширить сотрудничество между европейскими странами, работающими вместе с Украиной, учиться на примерах лучшей практики друг у друга в небольших рабочих группах, чтобы определить, что делать дальше, когда речь идет о поддержке Украины в том, что ей нужно», – сказал Писториус.

Зеленский встретился с Писториусом в Киеве Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что вклад Германии в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 16% от всей помощи, которую получила страна.

«16% – это очень серьезные цифры, мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты защиты неба, блекаутов, Германия, наверное, сделала одну из самых больших защит украинского неба, строительство новейшей украинской системы противовоздушной обороны», — сказал Зеленский, поблагодарив Германию системы ПВО «Петриот», Iris и другие.

Зеленский отметил необходимость расширения производства «Гепардов» ( Gepard ). «Это так важно, и они очень сильно защищают нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую сеть», – отметил глава государства.

В то же время, по словам Зеленского, более 100 бригад сейчас находятся на поле боя, и каждая из них нуждается в доукомплектовании техникой, таким образом он ответил на призывы о снижении мобилизационного возраста.

«Мы много раз слышали сигналы о возрасте наших военных, мобилизационного возраста и т.д. Знаете, я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно, но у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что у большего количества бригад «постоянно что-то выходит в ремонт», и поэтому постоянно есть какая-то неукомплектованность техникой. «И потому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей (в армии), мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодняшний день соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров», – подчеркнул он.

Контекст

Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд евро, что значительно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

23 декабря 2024 года Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который входят системы IRIS-T, пусковые установки Patriot, дроны и прочее.