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Совместная стратегия мира. Лидер немецкой оппозиции Мерц предложил Зеленскому создать контактную группу по завершению войны

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой партии «Христианско-демократический союз», руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом обсудил идею создания контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши для возвращения справедливого и продолжительного мира, сообщает Офис президента 9 декабря. К группе также может присоединиться Дания.

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Ключевые факты

  • На встрече обсудили идею создания контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши, а также возможное присоединение Дании.
  • По словам Мерца, должна быть общеевропейская стратегия мира без отдельных мирных инициатив. Такая группа должна быть создана и должна как можно быстрее заработать, добавил руководитель фракции ХДС/ХСС.
  • «Очень важно, чтобы мы создали такую контактную группу в Европе и не только на базе ЕС. Великобритания должна присутствовать, потому что она является важным стратегическим партнером НАТО», – сказал немецкий политик.
  • Он добавил, что эта группа должна отработать общие политические позиции о том, как говорить с США после января, когда президентом станет Дональд Трамп.
  • Зеленский и Мерц обсудили увеличение финансирования военной помощи на следующий год.
  • Политики обсудили План победы и согласились, что Украину могут укрепить дальнобойные возможности.
  • Мерц отметил, что в Германии продолжается интенсивная дискуссия относительно деталей военной поддержки и того, какое вооружение передавать Украине, но есть принципиальный консенсус по оказанию помощи, чтобы завершить войну и установить справедливый мир.
  • «Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз – не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, с которых ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы заставляем вас воевать с одной рукой за спиной», – пояснил он.

Контекст

7 декабря в Париже Зеленский провел трехстороннюю встречу с Макроном и Трампом. Во время встречи говорили о поддержке украинцев, о ситуации в целом и установлении справедливого мира. 8 декабря Трамп сообщил, что в Украине необходимо «немедленно прекратить огонь» и призвал Киев и Москву начать переговоры. Зеленский отреагировал на призыв Трампа относительно «немедленного прекращения огня», отметив необходимость гарантировать надежность мира.

9 декабря Трамп в интервью New York Post после поездки в Париж сказал, что Зеленский «желает заключить мир», а Владимиру Путину необходимо готовиться к завершению войны, поскольку он потерял слишком много людей и «проиграл».

Пока в публичных заявлениях украинской власти появилось два акцента: Украина может согласиться на российский контроль над оккупированными территориями, но будет настаивать на приглашении в НАТО. Как Киев формирует новую позицию по условиям завершения войны – читайте здесь.

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