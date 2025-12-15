В третьем квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении и на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора, по данным Госстата. Ключевым фактором ускорения роста экономики стало расширение бюджетных расходов, а также лучшая ситуация в энергетике, чем в прошлом году. Об этом говорится в комментарии Национального банка со ссылкой на данные Государственной службы статистики о темпах роста ВВП.
Ключевые факты
- Восстановление экономики поддерживалось устойчивым внутренним спросом. Потребление сектора государственного управления выросло на 12,2% в годовом измерении и дало наибольший вклад в рост ВВП – 4,1 п. п. Это стало возможным благодаря значительному международному финансированию. Конечные расходы домохозяйств увеличились на 6,7% г/г, обеспечив положительный вклад в динамику ВВП на уровне 3,9 п. п.
- Рост инвестиций возобновился. Валовое накопление основного капитала выросло на 11,5% г/г и добавило 2,2 п. п. к ВВП. Инвестиции росли в строительстве, переработке агропродукции и проектах оборонного сектора. Этому способствовали высокие капитальные расходы бюджета, которые в III квартале были одними из самых крупных с начала полномасштабной войны.
- Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился. Экспорт сокращался из-за низких запасов агропродукции, слабого спроса на продукцию ГМК и новых условий торговли с ЕС. В то же время импорт товаров и услуг рос быстрее на фоне закупок для обороны и восстановления инфраструктуры. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП увеличился до 8,9 п. п.
- Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными. Рост бюджетных расходов поддержал государственное управление и оборону – их валовая добавленная стоимость выросла на 15,1% г/г. Положительная динамика сохранялась также в образовании, здравоохранении и социальной сфере.
- Улучшение ситуации в энергетике способствовало росту ВДС энергетического сектора до 6,7% г/г и поддержало промышленность. ВДС обрабатывающей промышленности выросла на 1,7%, а спад в добывающей промышленности замедлился до 2,1%.
- Объемы строительных работ выросли на 31,5% г/г благодаря внутреннему спросу, стабильному энергоснабжению и господдержке. ВДС торговли увеличилась на 2,6% г/г.
- Сокращение в сельском хозяйстве замедлилось до 12,3% из-за переноса части жатвы на III квартал. В то же время сбор поздних культур затягивается, что частично сместит результаты на IV квартал. В животноводстве спад продолжается, в частности, из-за эпизоотических рисков и последствий войны.
- Падение в транспортной отрасли углубилось до 9,3% г/г из-за уменьшения экспортных перевозок.
- Постепенное восстановление экономики будет продолжаться. По прогнозу НБУ, в IV квартале 2025 года рост экономики ускорится до 3,4% благодаря бюджетным стимулам и частному потреблению. По итогам года увеличение ВВП ожидается на уровне около 1,9%.
- В последующие годы НБУ прогнозирует ускорение роста до 2–3% за счет увеличения урожаев и инвестиций в восстановление и оборонный сектор.
- Основным риском для экономики остается ход войны, а также возможные задержки или недостаток внешнего финансирования. В то же время возможны и позитивные сценарии, связанные с усилением международной поддержки и продвижением к устойчивому миру.
- Обновленный макропрогноз НБУ на 2026–2028 годы будет представлен 29 января 2026 года, детали обнародуют в Инфляционном отчете 5 февраля.
Контекст
25 сентября министр экономики Алексей Соболев по результатам встречи с инвесторами в Нью-Йорке заявил, что реальный ВВП Украины в 2025 году вырастет на 2%.
19 сентября Госстат сообщил, что рост реального ВВП Украины во II квартале 2025 года замедлился до 0,8% (с 0,9% в I квартале). НБУ в июле снизил свой прогноз роста экономики на 2025 год до 2,1%, правительство – до 2,4%.
Во втором квартале реальный ВВП Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года, по данным Госстата. Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го, реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.
Международные организации также снизили свои оценки: МВФ ожидает роста ВВП в 2025 году на уровне 2–3%, Всемирный банк – 2% (по сравнению с 6,5%), ЕБРР ухудшил прогноз с 3,3% до 2,5%.
