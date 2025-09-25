Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році зросте на 2%, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев за результатами зустрічі з інвесторами у Нью-Йорку. Прогноз Мінекономіки та уряду наразі передбачає зростання ВВП на рівні 2,7%.
- «Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору», – написав Соболев за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.
- На обговоренні також були ключові галузі для залучення інвестицій та діяльність Американо‑українського інвестиційного фонду відбудови, який уже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України.
Контекст
У прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780, за підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн. А реальне зростання ВВП буде на рівні 2,7%.
Минулого тижня Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у II кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8 % (з 0,9 % у I кварталі). НБУ у липні знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1 %, уряд – до 2,4 %.
У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.
Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%), ЄБРР погіршив прогноз з 3,3% до 2,5%.
