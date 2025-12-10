У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% порівняно з третім кварталом 2024 року, повідомила Державна служба статистики 10 грудня. За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, за 9 місяців цього року економіка зросла на 1,3%.

Деталі

У порівнянні з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП зріс на 0,8%, у попередньому кварталі – на 0,2%.

За підсумками другого кварталу ВВП збільшився на 0,8%, у першому – на 0,9%.

Контекст

25 вересня міністр економіки Олексій Соболев за результатами зустрічі з інвесторами у Нью-Йорку заявив, що реальний ВВП України у 2025 році зросте на 2%.

19 вересня Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у II кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8 % (з 0,9 % у I кварталі). НБУ у липні знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1 %, уряд – до 2,4 %.

У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%), ЄБРР погіршив прогноз з 3,3% до 2,5%.