Национальный банк в шестой раз оставил без изменений учетную ставку, несмотря на предыдущие прогнозы к ее снижению. Риски для инфляции представляет неопределенность в отношении международного финансирования на следующий год, заявил на монетарном брифинге глава Нацбанка Андрей Пышный.
Ключевые факты
- Хотя инфляция замедляется с июня, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, констатирует НБУ. «Данные поисковых запросов в интернете также свидетельствовали о дальнейшем росте внимания населения к теме инфляции», – отметил Пышный.
- В дальнейшем рост цен продолжит замедляться, в частности благодаря поступлению новых урожаев. Однако это замедление будет более умеренным из-за исчерпания эффектов базы сравнения, прогнозируют в НБУ.
- В этом году Украина получает более $50 млрд внешней финансовой помощи, ожидает регулятор. Из них $45,8 млрд страна уже получила, еще $5 млрд должны поступить до конца года. Однако неопределенность относительно помощи в последующие годы остается, констатирует НБУ.
- Наибольшие риски для украинской экономики остались без изменений. Кроме непосредственно войны, это возникновение дополнительных бюджетных потребностей, прежде всего для обороны, разрушение инфраструктуры, в частности энергетической, и негативные миграционные тенденции.
Контекст
Нынешнее сохранение учетной ставки стало уже шестым подряд, последний раз регулятор менял ставку в марте 2025-го, когда повысил ее с 14,5% до 15,5%.
Еще в апреле НБУ прогнозировал начало цикла снижения учетной ставки с третьего квартала 2025 года, однако в конце концов пересмотрел эти ожидания. Инфляция в этом году оказалась больше прогнозов НБУ, поэтому для сдерживания этой динамики Нацбанк оставил ставку без изменений.
