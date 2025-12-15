У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі та на 0,8% порівняно з попереднім кварталом із урахуванням сезонного чинника, за даними Держстату. Ключовим чинником прискорення зростання економіки стало розширення бюджетних видатків, а також краща ситуація в енергетиці, ніж торік. Про це йдеться в коментарі Національного банку з посиланням на дані Державної служби статистики про темпи зростання ВВП.

Ключові факти

Відновлення економіки підтримувалося стійким внутрішнім попитом. Споживання сектору державного управління зросло на 12,2% у річному вимірі й дало найбільший внесок у зростання ВВП – 4,1 в. п. Це стало можливим завдяки значному міжнародному фінансуванню. Кінцеві витрати домогосподарств збільшилися на 6,7% р/р, забезпечивши додатний внесок у динаміку ВВП на рівні 3,9 в. п.

Валове нагромадження основного капіталу зросло на 11,5% р/р і додало 2,2 в. п. до ВВП. Інвестиції зростали в будівництві, переробці агропродукції та проєктах оборонного сектору. Цьому сприяли високі капітальні видатки бюджету, які у ІІІ кварталі були одними з найбільших із початку повномасштабної війни. Від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП збільшився. Експорт скорочувався через низькі запаси агропродукції, слабкий попит на продукцію ГМК та нові умови торгівлі з ЄС. Водночас імпорт товарів і послуг зростав швидше на тлі закупівель для оборони та відновлення інфраструктури. У результаті від’ємний внесок чистого експорту у зміну ВВП збільшився до 8,9 в. п.

Зростання бюджетних видатків підтримало державне управління та оборону – їхня валова додана вартість зросла на 15,1% р/р. Позитивна динаміка зберігалася також в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері. Поліпшення ситуації в енергетиці сприяло зростанню ВДВ енергетичного сектору до 6,7% р/р і підтримало промисловість. ВДВ обробної промисловості зросла на 1,7%, а спад у добувній промисловості сповільнився до 2,1%.

Обсяги будівельних робіт зросли на 31,5% р/р завдяки внутрішньому попиту, стабільному енергопостачанню та держпідтримці. ВДВ торгівлі збільшилася на 2,6% р/р.

Скорочення у сільському господарстві сповільнилося до 12,3% через перенесення частини жнив на ІІІ квартал. Водночас збирання пізніх культур затягується, що частково змістить результати на IV квартал. У тваринництві спад триває, зокрема, через епізоотичні ризики та наслідки війни.

Падіння в транспортній галузі поглибилося до 9,3% р/р через зменшення експортних перевезень.

Поступове відновлення економіки триватиме. За прогнозом НБУ, у IV кварталі 2025 року зростання економіки прискориться до 3,4% завдяки бюджетним стимулам і приватному споживанню. За підсумками року збільшення ВВП очікується на рівні близько 1,9%.

Основним ризиком для економіки залишається перебіг війни, а також можливі затримки або нестача зовнішнього фінансування. Водночас можливі й позитивні сценарії, пов’язані з посиленням міжнародної підтримки та просуванням до стійкого миру.

Оновлений макропрогноз НБУ на 2026–2028 роки буде представлений 29 січня 2026 року, деталі оприлюднять в Інфляційному звіті 5 лютого.

Контекст

25 вересня міністр економіки Олексій Соболев за результатами зустрічі з інвесторами у Нью-Йорку заявив, що реальний ВВП України у 2025 році зросте на 2%.

19 вересня Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у II кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% (з 0,9% у I кварталі). НБУ у липні знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1%, уряд – до 2,4%.

У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%), ЄБРР погіршив прогноз із 3,3% до 2,5%.