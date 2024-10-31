Экспорт IT-услуг из Украины в сентябре продолжил падать

IT является одним из важнейших экспортных секторов Украины. По итогам 2023 года он принес $6,7 млрд.

Украинский экспорт IT-услуг в сентябре снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил $519 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Ключевые факты

В сентябре экспорт IT-услуг вырос на 2,4% по сравнению с августом ($507 млн).

За третий квартал зафиксировано сокращение на 4,6%, до $1,6 млрд, по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

За девять месяцев этого года экспорт IT-услуг сократился на 4,9%, до $4,8 млрд, против аналогичного периода прошлого года.

Доля IT-услуг в структуре всего экспорта услуг в сентябре составила 38,1%, что на 2,5% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Контекст

За последние 10 лет экспорт украинских IТ-услуг ежегодно рос на 20–30%. В 2023 году он сократился на 8,4%, до $6,7 млрд, против 2022-го, когда этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд.

В 2023 году экспорт украинских IT-услуг составил в среднем $560 млн в месяц, что почти на 9,3% меньше, чем в 2022-м.

Основные страны-партнеры Украины – США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.

В августе экспорт IT-услуг из Украины упал до самого низкого показателя с начала года – $507 млн. В январе–августе экспорт IT-услуг сократился на 5%, до $4,3 млрд.