Експорт IT-послуг з України у вересні продовжив падати

Український експорт IT-послуг у вересні знизився на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив $519 млн. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку.

Ключові факти

У вересні експорт IT-послуг зріс на 2,4%, порівняно з серпнем ($507 млн).

За третій квартал зафіксоване скорочення на 4,6%, до $1,6 млрд, порівняно з третім кварталом минулого року.

За дев’ять місяців цього року експорт IT-послуг скоротився на 4,9%, до $4,8 млрд, проти аналогічного періоду минулого року.

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у вересні становила 38,1%, що на 2,5% менше, ніж за цей же період 2023 року.

Контекст

За останні 10 років експорт українських ІТ-послуг щорічно зростав на 20–30%. У 2023 році він скоротився на 8,4%, до $6,7 млрд, проти 2022-го, коли цей показник досяг рекордних $7,3 млрд.

У 2023 році експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що майже на 9,3% менше, ніж у 2022-му.

Основні країни-партнери України – США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

У серпні експорт IT-послуг з України впав до найнижчого показника від початку року – $507 млн. У січні–серпні експорт IT-послуг скоротився на 5%, до $4,3 млрд.