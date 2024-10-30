Купить польскую легенду. Соучредитель IT-холдинга Techiia Олег Крот покупает за $18,5 млн обанкротившийся тракторный завод в Польше. Зачем ему это

Техпредприниматель Олег Крот задумал возродить легендарного польского производителя тракторов Ursus. Его компания выиграла тендер на покупку активов компании за $18,5 млн. Что дальше? Крот убеждает, что будет производить там тракторы и другую сельхозтехнику. Какие первые подробности сделки уже известны?

«Планируем инвестировать в Ursus $50 млн в течение пяти лет», – говорит совладелец IT-холдинга Techiia Олег Крот, который 24 октября выиграл тендер на приобретение обанкротившегося производителя тракторов в Польше за $18,5 млн.

Новость наделала шума в польских медиа. «Причина шума – информация, что Олег участвовал в сделках с российскими компаниями через оффшоры и подозревается в мошенничестве с бразильским предпринимателем», – говорит Кароль Зарайчик, возглавлявший Ursus в 2016-2022 годах.