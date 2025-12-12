Европейский союз готовится по-новому толковать нормы международного морского права, чтобы усилить борьбу с российским так называемым теневым флотом. Об этом 12 декабря пишет Euractiv со ссылкой на проект соответствующей декларации.

Детали

ЕС работает над согласованным подходом к применению Конвенции ООН по морскому праву. Это должно предоставить национальным органам больше возможностей для осмотра судов, которые могут представлять угрозу подводным кабелям или трубопроводам.

В документе отмечается, что государства получают право проводить обыски в открытом море или в собственных территориальных водах, если есть основания полагать, что судно идет без флага или под чужим – фиктивным. Такую инициативу уже поддержали 14 стран ЕС.

Предложенные меры также предусматривают усиление контроля за соблюдением правил раскрытия данных о судах и защитой объектов подводной критической инфраструктуры. Кроме того, ЕС предлагает автоматически добавлять новые суда «теневого» флота в санкционный список, чтобы избежать задержек.

Контекст

В 2022 году страны G7 установили предельную цену на российскую нефть после начала полномасштабного вторжения, стремясь сократить доходы Кремля и одновременно сохранить возможность для третьих государств покупать российскую нефть через западные сервисы – при условии, что цена не превышает определенный лимит.

Россия в ответ постепенно переориентировала свои нефтяные потоки на азиатские рынки, используя собственный флот, значительная часть которого уже находится под санкциями. Эти танкеры преимущественно старые, с непрозрачной структурой собственности и без доступа к западному страхованию.

Администрация Джо Байдена ожидала, что рост расходов РФ на содержание и расширение танкерного флота будет сдерживать ее возможности финансировать войну. Зато команда Дональда Трампа относилась к механизму ценового потолка с недоверием и не поддержала снижение его уровня с $60 до $47,6 за баррель, которое Великобритания, ЕС и Канада согласовали в сентябре 2025 года.

По данным финского Центра исследования энергии и чистого воздуха, в октябре 44% российской нефти экспортировали танкеры санкционного «теневого» флота, еще 18% – судна «теневого» флота, не охваченные санкциями. На танкеры, связанные со странами G7, ЕС и Австралией, приходилось 38% перевозок.

Всего для транспортировки подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы используют 1423 танкера, из которых 921 находится под санкциями США, Великобритании или ЕС, свидетельствуют данные Lloyd's List Intelligence.

Объем российской нефти, находящейся в море на танкерах, вырос до максимума за последние два с половиной года – до 3,68 млн баррелей в сутки. Этот избыток давит на цены и усложняет для Москвы финансирование войны против Украины.

5 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что страны Большой семерки и ЕС рассматривают возможность отказаться от механизма ценового потолка и ввести полный запрет на предоставление морских услуг для российской нефти.