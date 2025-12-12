Европейский союз готовится по-новому толковать нормы международного морского права, чтобы усилить борьбу с российским так называемым теневым флотом. Об этом 12 декабря пишет Euractiv со ссылкой на проект соответствующей декларации.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- ЕС работает над согласованным подходом к применению Конвенции ООН по морскому праву. Это должно предоставить национальным органам больше возможностей для осмотра судов, которые могут представлять угрозу подводным кабелям или трубопроводам.
- В документе отмечается, что государства получают право проводить обыски в открытом море или в собственных территориальных водах, если есть основания полагать, что судно идет без флага или под чужим – фиктивным. Такую инициативу уже поддержали 14 стран ЕС.
- Предложенные меры также предусматривают усиление контроля за соблюдением правил раскрытия данных о судах и защитой объектов подводной критической инфраструктуры. Кроме того, ЕС предлагает автоматически добавлять новые суда «теневого» флота в санкционный список, чтобы избежать задержек.
Контекст
В 2022 году страны G7 установили предельную цену на российскую нефть после начала полномасштабного вторжения, стремясь сократить доходы Кремля и одновременно сохранить возможность для третьих государств покупать российскую нефть через западные сервисы – при условии, что цена не превышает определенный лимит.
Россия в ответ постепенно переориентировала свои нефтяные потоки на азиатские рынки, используя собственный флот, значительная часть которого уже находится под санкциями. Эти танкеры преимущественно старые, с непрозрачной структурой собственности и без доступа к западному страхованию.
Администрация Джо Байдена ожидала, что рост расходов РФ на содержание и расширение танкерного флота будет сдерживать ее возможности финансировать войну. Зато команда Дональда Трампа относилась к механизму ценового потолка с недоверием и не поддержала снижение его уровня с $60 до $47,6 за баррель, которое Великобритания, ЕС и Канада согласовали в сентябре 2025 года.
По данным финского Центра исследования энергии и чистого воздуха, в октябре 44% российской нефти экспортировали танкеры санкционного «теневого» флота, еще 18% – судна «теневого» флота, не охваченные санкциями. На танкеры, связанные со странами G7, ЕС и Австралией, приходилось 38% перевозок.
Всего для транспортировки подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы используют 1423 танкера, из которых 921 находится под санкциями США, Великобритании или ЕС, свидетельствуют данные Lloyd's List Intelligence.
Объем российской нефти, находящейся в море на танкерах, вырос до максимума за последние два с половиной года – до 3,68 млн баррелей в сутки. Этот избыток давит на цены и усложняет для Москвы финансирование войны против Украины.
5 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что страны Большой семерки и ЕС рассматривают возможность отказаться от механизма ценового потолка и ввести полный запрет на предоставление морских услуг для российской нефти.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.