Європейський Союз готується по-новому тлумачити норми міжнародного морського права, аби посилити боротьбу з російським так званим тіньовим флотом. Про це 12 грудня пише Euractiv із посиланням на проєкт відповідної декларації.

Деталі

ЄС працює над узгодженим підходом до застосування Конвенції ООН з морського права. Це має надати національним органам більше можливостей для огляду суден, які можуть становити загрозу підводним кабелям чи трубопроводам.

У документі наголошується, що держави отримують право проводити обшуки на відкритому морі або у власних територіальних водах, якщо є підстави вважати, що судно йде без прапора чи під чужим – підробленим. Таку ініціативу вже підтримали 14 країн ЄС.

Запропоновані заходи також передбачають посилення контролю за дотриманням правил розкриття даних про судна та захистом об’єктів підводної критичної інфраструктури. Крім того, ЄС пропонує автоматично додавати нові судна тіньового флоту до санкційного списку, щоб уникнути затримок.

Контекст

У 2022 році країни G7 встановили граничну ціну на російську нафту після початку повномасштабного вторгнення, прагнучи скоротити доходи Кремля та водночас зберегти можливість для третіх держав купувати російську нафту через західні сервіси – за умови, що ціна не перевищує визначений ліміт.

Росія у відповідь поступово переорієнтувала свої нафтові потоки на азійські ринки, використовуючи власний флот, значна частина якого вже перебуває під санкціями. Ці танкери переважно старі, з непрозорою структурою власності та без доступу до західного страхування.

Адміністрація Джо Байдена очікувала, що зростання витрат РФ на утримання та розширення танкерного флоту стримуватиме її можливості фінансувати війну. Натомість команда Дональда Трампа ставилася до механізму цінової стелі з недовірою і не підтримала зниження її рівня з $60 до $47,6 за барель, яке Велика Британія, ЄС і Канада узгодили у вересні 2025 року.

За даними фінського Центру дослідження енергії та чистого повітря, у жовтні 44% російської нафти експортували танкери санкційного «тіньового» флоту, ще 18% – судна «тіньового» флоту, не охоплені санкціями. На танкери, пов’язані з країнами G7, ЄС та Австралією, припадало 38% перевезень.

Загалом для транспортування підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели використовують 1423 танкери, з яких 921 перебуває під санкціями США, Великої Британії або ЄС, свідчать дані Lloyd’s List Intelligence.

Обсяг російської нафти, що перебуває в морі на танкерах, зріс до максимуму за останні два з половиною роки – до 3,68 млн барелів на добу. Цей надлишок тисне на ціни та ускладнює для Москви фінансування війни проти України.

5 грудня Reuters із посиланням на джерела повідомив, що країни «Великої сімки» та ЄС розглядають можливість відмовитися від механізму цінової стелі та запровадити повну заборону на надання морських послуг для російської нафти.