Четыре из семи крупнейших индийских НПЗ возобновили закупки российской нефти несанкционных сортов на фоне больших скидок. Об этом 10 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Трейдеры уточняют, что Россия продает нефть примерно по $40–45 за баррель. Большие скидки поддерживают спрос, но общий объем импорта уменьшается.

Детали

Государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели около 10 партий российской нефти, включая сорт Urals, пишет издание, причем Hindustan Petroleum Corp. ищет поставки с доставкой в январе. Вместе с Nayara Energy – компанией, которая продолжает покупать российскую нефть даже после внесения в черный список в Европе – эти четыре НПЗ обеспечили чуть более 60% индийского импорта нефти в 2025 году, оценивает аналитическая компания Kpler.

Однако среди активных закупок заметно отсутствие Reliance Industries Ltd., бывшего крупнейшего покупателя российской нефти в Индии. Конгломерат фактически прекратил покупку даже по долгосрочному контракту с «Роснефтью», который предусматривает примерно 500 000 баррелей в сутки, чтобы избежать риска нарушения санкций США или ЕС, утверждают источники Bloomberg.

По данным Kpler, последняя партия Urals для Reliance должна прибыть 17 декабря на судне Aqua Titan, после чего новые поставки не ожидаются. Поскольку многие суда не сигнализируют своего конечного порта при входе или выходе из Красного моря, теоретически другие грузы еще могут быть в пути, отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик Kpler.

Если Reliance дальше воздержится от закупок, то останется значительный объем нефти, который «Роснефти» придется реализовывать на других рынках. «Другие НПЗ могут частично компенсировать падение, но вряд ли смогут полностью заместить объемы, которые Reliance поглощала на пике», – сказал Ритолия. На сегодня импорт российской нефти Индией оценивается в 1–1,2 млн баррелей в сутки.

Меньшие переработчики, в частности Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., также полностью приостановили закупки российской нефти.

Трейдеры уточняют, что Россия продает нефть примерно по $40–45 за баррель. Большие скидки поддерживают спрос, но общий объем импорта уменьшается. После пикового уровня более 2 млн баррелей в сутки в июне поставки в декабре ожидаются на уровне 1,3 млн баррелей, учитывая грузы, забронированные до введения ограничений, а в январе объем упадет еще ниже.

Остается неизвестным, удовлетворят ли эти объемы администрацию Дональда Трампа, которая обвиняет Индию в финансировании войны президента Путина и требовала сократить отношения, пишет Bloomberg. Долгожданное торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном пока не подписано.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Цена российской нефти Urals опустилась до минимума с марта 2023 года. Это стало следствием резкого снижения спроса после того, как администрация Дональда Трампа ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Стоимость Urals для Индии, одного из ключевых покупателей, снизилась, тогда как фрахтовые ставки на супертанкеры на главных маршрутах значительно выросли.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас получают Urals с максимальной за последние два года скидкой – примерно $7 за баррель относительно Dated Brent. До введения санкций дисконты составляли около $3.

Морской экспорт российской сырой нефти из портов Балтийского моря в ноябре сократился на 15% по сравнению с октябрем, что стало заметным следствием санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти». В то же время рост спроса на альтернативную нефть с Ближнего Востока и США привел к резкому скачку суточных ставок на VLCC, которые достигли почти $137 000 в сутки – самого высокого уровня с 2020 года и на 576% больше, чем в начале 2025-го.