ЕС настаивает на применении закона об ИИ, несмотря на предостережения Дональда Трампа – FT

Европейский Союз настаивает на внедрении своего закона об искусственном интеллекте (AI Act), несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о возможном ответе на действия Брюсселя против американских технологических компаний. ЕС намерен выпустить инструкцию о запрещенном использовании ИИ, пишет FT 4 февраля.

Подробности

Закон ЕС, принятый в 2023 году, считается самым всеобъемлющим в мире регулированием искусственного интеллекта. С 4 февраля начали действовать положения, запрещающие определенное применение технологии, в частности создание баз данных распознавания лиц путем сбора изображений из интернета. Еврокомиссия готовит разъяснения для компаний по выполнению этих правил, а постепенное введение других норм будет продолжаться до 2027 года.

Трамп заявил, что рассматривает действия ЕС как «форму налогообложения» американских компаний и может принять ответные меры. Он также активно продвигает масштабные инфраструктурные проекты для развития ИИ в США, в частности инициативу Stargate стоимостью $500 млрд. При этом новая администрация президента США выступает против жесткого регулирования ИИ, отменяя некоторые ограничения для технологических компаний.

Закон ЕС требует от разработчиков «высокорисковых» ИИ-систем большей прозрачности, включая оценку рисков. Мощные модели должны отвечать дополнительным требованиям, а нарушители могут столкнуться с большими штрафами или запретом на деятельность в ЕС.

Крупные технологические компании, такие как Meta, выражают обеспокоенность тем, что такие требования могут сдерживать инновации. В то же время отдельные правила предусматривают определенные исключения для стартапов и компаний, разрабатывающих открытый код.

В Брюсселе признают риск ослабления норм под давлением США, но подчеркивают, что закон останется в силе. Еврокомиссия заявила, что стремится сделать регулирование максимально благоприятным для инноваций, используя определенную гибкость в толковании норм. В то же время правозащитные группы призывают усилить запреты, опасаясь, что подход ЕС может измениться под влиянием американского лобби.

Дополнительное напряжение влекут за собой переговоры по Кодексу практик для общего ИИ, который определит конкретные требования для таких моделей, как GPT-4 и Google Gemini. Переговоры продолжаются с участием сотен экспертов и завершатся в апреле. Это станет тестом для способности ЕС удержать жесткий курс регулирования искусственного интеллекта перед лицом геополитического и экономического давления, отметило издание.

Контекст

AI Act – первый в мире комплексный закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в ЕС. Его приняли 13 марта 2024 года, а вступил в силу он 1 августа 2024 года. Цель акта – обеспечение безопасного, нравственного использования ИИ и поддержка инноваций в этой сфере.

Закон вводит классификацию систем ИИ по степени риска (неприемлемый, высокий, ограниченный, минимальный). Он запрещает использование ИИ для манипулирования людьми, социального рейтинга и некоторых видов биометрической идентификации. Высокорисковые системы, такие как медицинские или финансовые, подлежат строгим требованиям безопасности и прозрачности.

Документ предусматривает создание «регуляторных песочниц» для тестирования новых решений в контролируемой среде.

Украина вслед за ЕС двигается в сторону регулирования искусственного интеллекта. Минцифры уже разработало «Белую книгу», подробно описывающую стратегию регулирования ИИ в Украине. Документ планируют согласовать с Еврокомиссией. Что в нем содержится и когда Украина реально приблизится к внедрению ИИ-регулирования, больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.