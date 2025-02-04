ЕС настаивает на применении закона об ИИ, несмотря на предостережения Дональда Трампа – FT

Европейский Союз настаивает на внедрении своего закона об искусственном интеллекте (AI Act), несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о возможном ответе на действия Брюсселя против американских технологических компаний. ЕС намерен выпустить инструкцию о запрещенном использовании ИИ, пишет FT 4 февраля.
Подробности
- Закон ЕС, принятый в 2023 году, считается самым всеобъемлющим в мире регулированием искусственного интеллекта. С 4 февраля начали действовать положения, запрещающие определенное применение технологии, в частности создание баз данных распознавания лиц путем сбора изображений из интернета. Еврокомиссия готовит разъяснения для компаний по выполнению этих правил, а постепенное введение других норм будет продолжаться до 2027 года.
- Трамп заявил, что рассматривает действия ЕС как «форму налогообложения» американских компаний и может принять ответные меры. Он также активно продвигает масштабные инфраструктурные проекты для развития ИИ в США, в частности инициативу Stargate стоимостью $500 млрд. При этом новая администрация президента США выступает против жесткого регулирования ИИ, отменяя некоторые ограничения для технологических компаний.
- Закон ЕС требует от разработчиков «высокорисковых» ИИ-систем большей прозрачности, включая оценку рисков. Мощные модели должны отвечать дополнительным требованиям, а нарушители могут столкнуться с большими штрафами или запретом на деятельность в ЕС.
- Крупные технологические компании, такие как Meta, выражают обеспокоенность тем, что такие требования могут сдерживать инновации. В то же время отдельные правила предусматривают определенные исключения для стартапов и компаний, разрабатывающих открытый код.
- В Брюсселе признают риск ослабления норм под давлением США, но подчеркивают, что закон останется в силе. Еврокомиссия заявила, что стремится сделать регулирование максимально благоприятным для инноваций, используя определенную гибкость в толковании норм. В то же время правозащитные группы призывают усилить запреты, опасаясь, что подход ЕС может измениться под влиянием американского лобби.
- Дополнительное напряжение влекут за собой переговоры по Кодексу практик для общего ИИ, который определит конкретные требования для таких моделей, как GPT-4 и Google Gemini. Переговоры продолжаются с участием сотен экспертов и завершатся в апреле. Это станет тестом для способности ЕС удержать жесткий курс регулирования искусственного интеллекта перед лицом геополитического и экономического давления, отметило издание.
Контекст
AI Act – первый в мире комплексный закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в ЕС. Его приняли 13 марта 2024 года, а вступил в силу он 1 августа 2024 года. Цель акта – обеспечение безопасного, нравственного использования ИИ и поддержка инноваций в этой сфере.
Закон вводит классификацию систем ИИ по степени риска (неприемлемый, высокий, ограниченный, минимальный). Он запрещает использование ИИ для манипулирования людьми, социального рейтинга и некоторых видов биометрической идентификации. Высокорисковые системы, такие как медицинские или финансовые, подлежат строгим требованиям безопасности и прозрачности.
Документ предусматривает создание «регуляторных песочниц» для тестирования новых решений в контролируемой среде.
Украина вслед за ЕС двигается в сторону регулирования искусственного интеллекта. Минцифры уже разработало «Белую книгу», подробно описывающую стратегию регулирования ИИ в Украине. Документ планируют согласовать с Еврокомиссией. Что в нем содержится и когда Украина реально приблизится к внедрению ИИ-регулирования, больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.
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