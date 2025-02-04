ЄС наполягає на застосуванні закону про ШІ попри застереження Дональда Трампа – FT

Європейський Союз наполягає на впровадженні свого закону про штучний інтелект (AI Act), попри попередження президента США Дональда Трампа про можливу відповідь на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній. ЄС збирається випустити інструкцію про заборонене використання ШІ, пише FT 4 лютого.

Деталі

Закон ЄС, ухвалений у 2023 році, вважається найвсеосяжнішим у світі регулюванням штучного інтелекту. З 4 лютого почали діяти положення, що забороняють певні застосування технології, зокрема створення баз даних розпізнавання облич шляхом збору зображень з інтернету. Єврокомісія готує роз’яснення для компаній щодо виконання цих правил, а поступове запровадження інших норм триватиме до 2027 року.

Трамп заявив, що розглядає дії ЄС як «форму оподаткування» американських компаній і може вжити заходів у відповідь. Він також активно просуває масштабні інфраструктурні проєкти для розвитку ШІ в США, зокрема ініціативу Stargate вартістю $500 млрд. При цьому нова адміністрація президента США виступає проти жорсткого регулювання ШІ, скасовуючи деякі обмеження для технологічних компаній.

Закон ЄС вимагає від розробників «високоризикових» ШІ-систем більшої прозорості, включаючи оцінку ризиків. Найпотужніші моделі повинні відповідати додатковим вимогам, а порушники можуть зіткнутися з великими штрафами або забороною на діяльність в ЄС.

Великі технологічні компанії, такі як Meta, висловлюють занепокоєння, що такі вимоги можуть стримувати інновації. Водночас окремі правила передбачають певні винятки для стартапів і компаній, що розробляють відкритий код.

У Брюсселі визнають ризик послаблення норм під тиском США, але наголошують, що закон залишиться чинним. Єврокомісія заявила, що прагне зробити регулювання максимально сприятливим для інновацій, використовуючи певну гнучкість у тлумаченні норм. Водночас правозахисні групи закликають посилити заборони, побоюючись, що підхід ЄС може змінитися під впливом американського лобі.

Додаткове напруження спричиняють переговори щодо Кодексу практик для загального ШІ, який визначить конкретні вимоги для таких моделей, як GPT-4 та Google Gemini. Переговори тривають за участі сотень експертів і завершаться у квітні. Це стане тестом для здатності ЄС утримати жорсткий курс щодо регулювання штучного інтелекту перед обличчям геополітичного та економічного тиску, зазначило видання.

Контекст

AI Act – перший у світі комплексний закон, який регулює використання штучного інтелекту в ЄС. Його ухвалили 13 березня 2024 року, а чинності він набув 1 серпня 2024 року. Мета акту – забезпечення безпечного, етичного використання ШІ та підтримка інновацій у цій сфері.

Закон запроваджує класифікацію систем ШІ за рівнем ризику (неприйнятний, високий, обмежений, мінімальний). Він забороняє використання ШІ для маніпулювання людьми, соціального рейтингу та деяких видів біометричної ідентифікації. Високоризикові системи, такі як медичні або фінансові, підлягають суворим вимогам безпеки та прозорості.

Документ передбачає створення «регуляторних пісочниць» для тестування нових рішень у контрольованому середовищі.

Україна слідом за ЄС рухається в бік регулювання штучного інтелекту. Мінцифри уже розробило «Білу книгу», яка детально описує стратегію регулювання ШІ в Україні. Документ планують погодити з Єврокомісією. Що в ньому міститься та коли Україна реально наблизиться до запровадження ШІ-регулювання, більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.