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Энергетика, ИИ или крипта? Что Украина может предложить окружению Трампа? Рассказывает аналитик Hudson Institute Артур Герман

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Артур Герман, Трамп /Hudson Institute

Артур Герман, директор Quantum Alliance Initiative у Hudson Institute Фото Hudson Institute

На кого из бизнесменов в окружении президента США Доналда Трампа следует обратить внимание украинским чиновникам и что им предложить?

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Дональд Трамп 20 января стал новым президентом США. С выходцем из бизнеса Трампом украинским властям следует искать прагматический подход – предлагать выгодные сделки ему и его окружению, неоднократно слышал Forbes Ukraine от западных и украинских аналитиков.

Forbes Ukraine провел большое исследование бизнес-кругов нового президента США. При подотовке проекта мы задали три вопроса Артуру Герману, возглавляющему Quantum Alliance Initiative в Hudson Institute: кто является ближайшим бизнес-окружением Трампа, какие секторы экономики будут в приоритете нового президента США и что бы он посоветовал Украине для построения прочных отношений с новой администрацией в Белом доме?

Исследовательские программы Германа сосредоточены на вопросах обороны, энергетики и технологий. Он автор девяти книг, среди которых бестселлер New York Times «Как шотландцы изобрели современный мир» и финалист Пулитцеровской премии «Ганди и Черчилль».

Вот что он рассказал.

Пять бизнесменов, близких к Трампу (не считая Маска)

Питер Тиль и близнецы Уинклвоссы Тайлер и Кэмерон уже давно являются поклонниками Трампа. Теперь к ним можно добавить Дэвида Сакса, который будет «царем» Трампа в области искусственного интеллекта и криптовалют. Мне непонятно, почему американцы испытывают потребность вспоминать деспотичных правителей имперской России относительно таких вещей, но уже как есть.

Я бы добавил еще Марка Андрессена, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга в список миллиардеров, которые будут тесно консультировать Трампа, особенно в области технологий и экономической политики.

Не забывайте о женщинах, среди которых Дайан Хендрикс и номинированная на министра образования Линда МакМеон.

Важнейшие секторы экономики для Трампа

Первый сектор – энергетика с его программой drill baby drill. Эта фраза впервые использована для политической кампании Сарой Пэйлин, когда она баллотировалась на должность вице-президента в 2008 году. Трамп будет стремиться снизить стоимость бензина и газа, чтобы преодолеть инфляцию.

Второе направление – расширение охвата и влияния высоких технологий, особенно ИИ и криптовалют, а также квантовых технологий и ядерной энергетики в рамках программы энергетического доминирования.

Не удивляйтесь, если чиновники Трампа начнут говорить о необходимости добиться прогресса в термоядерном синтезе, где Китай продвигается галопом, пока Америка все еще идет пешком.

Какие бизнес-предложения Украина может предоставить бизнес-окружению Трампа

Самое важное – предложить частное и государственное партнерство в восстановлении Украины после войны. Особенно в реализации нового плана Маршалла по восстановлению Украины.

Мы с коллегой подготовили предложение по этому вопросу для National Interest.

Его суть – создание новой Администрации экономического сотрудничества (АЭС) вроде предыдущего Плана Маршалла. Вместо того чтобы обременять налогоплательщиков, АЭС нашла бы начальный стартовый капитал через консорциум стран, которые внесли бы взносы в общий фонд для восстановления Украины. В него входили бы США, члены ЕС, Япония, Индия, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Венгрия и Словакия, неохотно поставлявшие оружие Украине, все же могут изъявить желание помочь в восстановлении своего разрушенного войной соседа. Такие страны, как Китай или Иран, предоставлявшие Владимиру Путину оружие и другую материальную поддержку для войны в Украине, не должны быть допущены в консорциум АЭС.

В качестве первого шага АЭС преобразовала бы начальный капитал консорциума в прямые кредиты украинскому частному сектору, включая предприятия и частных лиц.

Затем эти кредиты будут секьюритизированы и АЭС будет продавать во всех странах-участницах освобожденные от налогов ценные бумаги, обеспеченные кредитными гарантиями страны-донора. Это мгновенно превратило бы их в высокопривлекательные облигации инвестиционного класса и одновременно увеличило бы объем капитала, доступного для восстановления Украины.

Я обсуждал этот план с членами Конгресса и представителями новой администрации Трампа. Не удивляйтесь, если некоторые из этих идей появятся в новой политике Трампа по отношению к Украине.

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