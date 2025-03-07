ЕС предлагает предоставить Украине доступ к единому рынку в рамках мирного соглашения – The Telegraph

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку блока в рамках окончательного мирного соглашения, пишет The Telegraph 7 марта. Ожидается, что доступ даст экономический импульс стране на пути к членству в блоке.
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Ключевые факты
- Доступ к рынку с 449 млн потребителей принесет необходимый экономический импульс для восстановления страны, являющейся кандидатом на вступление в ЕС. Согласно плану, Брюссель выберет, какие секторы открыть для Киева, а какие оставить закрытыми.
- Ключевым фактором в плане является бурно развивающаяся оборонная промышленность Украины, которая производит большое количество беспилотников и поставляет 55% оружия, которое используется его армией.
- Доступ к украинскому оружию принесет Киеву деньги, а также увеличит арсеналы стран ЕС, которые спешат наращивать расходы на оборону и производство.
- В идеале, эти планы могли бы стать частью окончательного мирного урегулирования со стороны ЕС, однако они не зависят от заключения соглашения, поскольку обмен доступа к единому рынку на оружие ускорит возможное членство Украины в блоке.
- «В обороне Украина может дать очень многое. Интеграция ее высокоинновационной и процветающей оборонной промышленности с ее способностью к масштабированию могла бы стать толчком к гораздо более интегрированному европейскому оборонному рынку», – заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
- Блок уже сделал шаги по присоединению рынка электроэнергии Украины к ЕС и будет стремиться к углублению интеграции в более широкий энергетический рынок.
- «Мы также работаем над планами ускорения интеграции Украины во многие другие части Единого рынка – для привлечения большего количества инвестиций, укрепления общеевропейских цепочек добавленной стоимости и создания новых возможностей как для украинского, так и для европейского бизнеса. Это станет ступенью к ускорению восстановления Украины», – добавила Кос.
- Обсуждается вопрос открытия сектора услуг в Украине, поскольку Киев является крупным экспортером ІТ-услуг и товаров, а также наибольшее количество аутсорсинговых разработчиков в Восточной Европе.
- После вторжения украинский сельскохозяйственный экспорт был освобожден от пошлин, однако, как предполагается, предоставление Украине сельскохозяйственных субсидий ЕС не рассматривается.
- Брюссель уже открыл для украинцев возможность совершать звонки в роуминге без дополнительной платы за пребывание за границей после того, как многие из них бежали из страны в Европу.
- У украинцев уже есть определенная форма свободы передвижения в ЕС благодаря правилам, которые дают им временную защиту в блоке.
Контекст
28 февраля 2022 г., на пятый день полномасштабного вторжения России, Украина подала официальную заявку на членство в Европейском Союзе. Уже 23 июня 2022 г. лидеры стран ЕС приняли решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в ЕС на саммите Европейского совета.
25 июня 2024 г. в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция «Украина – ЕС», которая обозначает официальный старт переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Для того чтобы стать полноправным членом, Украине необходимо адаптировать свое законодательство к 35 главам европейского права.
Согласно опросу КМИС, 90% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, а 84% желают видеть страну членом НАТО. Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне поддержки европейской и евроатлантической интеграции среди населения. Доверие к ЕС составляет 46%, а к НАТО – 43%.
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