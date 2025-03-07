ЄС пропонує надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди – The Telegraph

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн готова надати Україні привілейований доступ до єдиного ринку блоку в рамках остаточної мирної угоди, пише The Telegraph 7 березня. Очікується, що доступ дасть економічний імпульс країні на шляху до членства у блоці.

Ключові факти

Доступ до ринку з 449 млн споживачів принесе необхідний економічний імпульс для відновлення країни, яка є кандидатом на вступ до ЄС. Згідно з планом, Брюссель обере, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими.

Ключовим чинником у плані є оборонна промисловість України, що бурхливо розвивається, яка виробляє велику кількість безпілотників і постачає 55% зброї, яка використовується її армією.

Доступ для української зброї принесе Києву гроші, а також збільшить арсенали країн ЄС, які поспішають нарощувати витрати на оборону та виробництво.

В ідеалі ці плани могли б стати частиною остаточного мирного врегулювання з боку ЄС, проте вони не залежать від укладання угоди, оскільки обмін доступу до єдиного ринку на зброю пришвидшить можливе членство України у блоці.

«В обороні Україна може дати дуже багато чого. Інтеграція її високоінноваційної та процвітаючої оборонної промисловості з її здатністю до масштабування могла б стати поштовхом до набагато більш інтегрованого європейського оборонного ринку», – заявила комісар ЄС із питань розширення Марта Кос.

Блок уже зробив кроки щодо приєднання ринку електроенергії України до ЄС і прагнутиме поглиблення інтеграції у ширший енергетичний ринок.

«Ми також працюємо над планами прискорення інтеграції України в багато інших частин Єдиного ринку – для залучення більшої кількості інвестицій, зміцнення загальноєвропейських ланцюжків доданої вартості та створення нових можливостей як для українського, так і для європейського бізнесу. Це стане сходинкою до прискорення відбудови України», – додала Кос.

Обговорюється питання відкриття сектору послуг в Україні, оскільки Київ є великим експортером ІТ-послуг та товарів, а також має найбільшу кількість аутсорсингових розробників у Східній Європі.

Після вторгнення український сільськогосподарський експорт було звільнено від мит, проте, як передбачається, надання Україні сільськогосподарських субсидій ЄС не розглядається.

Брюссель уже відкрив для українців можливість здійснювати дзвінки в роумінгу без додаткової плати за перебування за кордоном після того, як багато хто з них втік із країни до Європи.

Українці вже мають певну форму свободи пересування в ЄС завдяки правилам, які дають їм тимчасовий захист у блоці.

Контекст

28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Уже 23 червня 2022 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС на саміті Європейської ради.

25 червня 2024 року в Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція «Україна – ЄС», що позначає офіційний старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Для того щоб стати повноправним членом, Україні необхідно адаптувати своє законодавство до 35 розділів європейського права.

Згідно з опитуванням КМІС, 90% українців підтримують вступ України до ЄС, а 84% бажають бачити країну членом НАТО. Ці цифри свідчать про високий рівень підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції серед населення. Довіра до ЄС становить 46%, а до НАТО – 43%.