Україна може вступити до ЄС раніше 2030-го, найважче буде агросектору – посол блоку Матернова

Процес інтеграції України до Європейського Союзу буде складним через український агросектор, який створює певні загрози для європейських фермерів, втім, країна приєднається до блоку раніше, ніж у 2030 році, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

За її словами, сільське господарство – це «рятівне коло української економіки», на його частку припадає 60% експорту і фактично це один з ключових постачальників продовольства в усьому світі.

Матернова наголосила, що сільське господарство завжди буде одним із трьох найважливіших секторів нарівні з енергетикою та обороною, які домінуватимуть в українській економіці, створюватимуть потенціал відновлення та експорту.

«Важливо розуміти, що це (інтеграція українського агросектору в ЄС) буде делікатне обговорення. Це буде чутливий сектор, тому що ваш потенціал такий, що це загрожує інсайдерам, коли аутсайдер має такі цінності і силу. Але ми це переживемо», – наголосила посол ЄС.

Дипломат нагадала, що при вході Іспанії та Португалії до ЄС французькі та італійські винороби вважали, що це катастрофа, і вони ніколи не зможуть конкурувати. Коли Польща, Чехія і Словаччина входили до ЄС, ішлося про сантехніків і водіїв вантажівок, були демонстрації проти цього, але ʼЄС вистоявʼ.

«Ваші вертикально інтегровані агрохолдинги є значно продуктивнішими, а тому страшнішими, ніж те, що ми маємо в Європі. … Це не буде красиво. Будуть демонстрації на кордонах. Ймовірно, будуть якісь конкретні товари, які можуть мати тимчасові обмеження або обмеження на експортні можливості. Але врешті-решт система пристосується до цього», – зазначила вона.

Матернова нагадала, що раніше вона називала датою приєднання України до ЄС 2030 рік, та зараз йдеться про те, що це може статися раніше. «Вашу опорну галузь, сільське господарство, буде найважче обговорювати. Будуть загрози, тривоги та демонстрації, але ми разом це подолаємо», – додала посол ЄС в Україні.

Контекст

28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Уже 23 червня 2022 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС на саміті Європейської ради.

25 червня 2024 року в Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція Україна-ЄС, що позначає офіційний старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Для того, щоб стати повноправним членом, Україні необхідно адаптувати своє законодавство до 35 розділів європейського права.

Згідно з опитуванням КМІС, 90% українців підтримують вступ України до ЄС, а 84% бажають бачити країну членом НАТО. Ці цифри свідчать про високий рівень підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції серед населення. Довіра до ЄС становить 46%, а до НАТО – 43%.