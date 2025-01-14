Майже половина українців вважають членство у НАТО пріоритетнішим за вступ до ЄС – опитування КМІС

Більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%), про це свідчать дані трьох опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за 2024 рік. Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО, вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки.

Ключові факти

За останній рік стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі (12% у жовтні 2023 року і 22% у грудні 2024 року).

Водночас стало менше тих, хто говорить про членство в НАТО (54% раніше і 46% зараз). Для ЄС показники майже не змінилися 22% у грудні 2024-го, порівняно із 24% у жовтні 2023-го..

Інфографіка: КМІС

Згідно із дослідженням, 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі дані свідчать про абсолютну прихильність українців до європейської і євроатлантичної інтеграції.

Проте, менше українців готові продемонструвати проактивну позицію, у разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці і віддати голос «за». У разі проведення референдуму щодо НАТО – також 68%. Проголосували би проти – відповідно, 9% і 10%. У випадку ЄС є орієнтовно 22%, а у випадку НАТО – 16% тих, хто загалом бачить Україну в цих союзах, але з певних причин не хочуть активно маніфестувати цю позицію на референдумі.

У запитанні про довіру видно, що ЄС довіряють 46% (не довіряють – 19%), а НАТО довіряють 43% (не довіряють – 25%). Тобто ці союзи користуються скоріше довірою (баланс довіри-недовіри є позитивним), проте не переважною і, як ми бачимо, серед українців є багато критичних поглядів. Відповідно, є багато українців, які не довіряють або мають сумніви щодо ЄС та/або НАТО, але при цьому все одно бачать Україну в цих союзах.

Водночас США довіряють 40% опитаних, не довіряють – 23%. Решта 36% мають невизначене ставлення.

Контекст

КМІС оприлюднив дані трьох опитувань за 2024 рік. Усі вони були проведені методом телефонних інтерв’ю і репрезентують доросле населення підконтрольних Уряду України територій.

Раніше КМІС опублікував дані дослідження, згідно із яким, в Україні спостерігається збільшення частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок для досягнення миру з Росією, до 38%, порівняно з 32% у жовтні.