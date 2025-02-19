ЕС рассматривает возможность усиления ограничений на импорт стали из-за новых пошлин Трампа

Европейская комиссия изучает, следует ли усилить действующую систему квот на импорт стали, чтобы защитить производителей ЕС от новых пошлин, которые президент США Дональд Трамп планирует ввести на сталь и алюминий с 12 марта, пишет Reuters.
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Ключевые факты
- В Европейском союзе действуют защитные меры в виде беспошлинных квот на квартал и страну для разных категорий стали. Они были разработаны для предотвращения перенаправления потока экспорта металла из Соединенных Штатов в блок после введения Трампом пошлин на металлы в его первый срок.
- Трамп заявил, что новые 25% тарифы на сталь и алюминий будут применяться ко всем странам, отменяя исключения и беспошлинные квоты для основных поставщиков. Предыдущий тариф на алюминий с 2018 года составил 10%.
- Представитель Европейской комиссии Леопольдо Рубиначчи сообщил на слушаниях в Европейском парламенте, что исполнительные власти ЕС приступили к пересмотру защитных мер и планируют завершить его до конца марта.
- «Один из вопросов, который у нас возник, заключается в том, что, поскольку масштаб мер по стали и пошлине на алюминий увеличивается, есть ли необходимость вводить новые защитные меры или искать другие способы защиты рынка?» – сказал он законодателям.
- Европейская комиссия также заявила, что рассмотрит возможность продления гарантий или внедрения альтернативного механизма после середины 2026 года.
- Согласно правилам Всемирной торговой организации, защитные меры могут действовать не более восьми лет, то есть они закончатся во время второго срока Трампа в середине 2026 года.
Контекст
В 2018 году Европейская комиссия пришла к выводу, что введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий являются «замаскированными мерами безопасности», а это значит, что Соединенным Штатам необходимо компенсировать убытки своим торговым партнерам.
Ответом ЕС в 2018 году стали контрпошлины на экспорт из США, включая бурбон и мотоциклы. Эти контрмеры приостановлены до конца марта.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлины в 25% на импорт стали и алюминия. Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, являются самой масштабной мерой Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США и использованию международной торговли как источника дохода.
Европейский союз уже анонсировал контрмеры в ответ на эти пошлины.
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