ЄС розглядає можливість посилення обмежень на імпорт сталі через нові мита Трампа

Європейська комісія вивчає, чи варто посилити чинну систему квот на імпорт сталі, щоб захистити виробників ЄС від нових мит, які президент США Дональд Трамп планує ввести на сталь і алюміній з 12 березня, пише Reuters .

Ключові факти

У Європейському союзі діють захисні заходи у вигляді безмитних квот на квартал та країну для різних категорій сталі. Вони були розроблені для запобігання перенаправленню потоку експорту металу зі Сполучених Штатів до блоку після введення Трампом мит на метали в його перший термін.

Трамп заявив, що нові 25% тарифи на сталь та алюміній будуть застосовуватися до всіх країн, скасовуючи виключення та безмитні квоти для основних постачальників. Попередній тариф на алюміній із 2018 року становив 10%.

Представник Європейської комісії Леопольдо Рубіначчі повідомив на слуханнях у Європейському парламенті, що виконавча влада ЄС розпочала перегляд захисних заходів та планує завершити його до кінця березня.

«Одне з питань, яке у нас виникло… полягає в тому, що, оскільки масштаб заходів щодо сталі та мита на алюміній збільшуються, чи є необхідність вводити нові захисні заходи чи шукати інші способи захисту ринку?» – сказав він законодавцям.

Європейська комісія також заявила, що розгляне можливість продовження гарантій чи запровадження альтернативного механізму після середини 2026 року.

Згідно з правилами Світової організації торгівлі, захисні заходи можуть діяти не більше восьми років, тобто вони закінчаться під час другого терміну Трампа в середині 2026 року.

Контекст

У 2018 році Європейська комісія дійшла висновку, що введені Трампом мита на сталь та алюміній є «замаскованим заходом безпеки», а це означає, що Сполученим Штатам необхідно компенсувати збитки своїм торговим партнерам.

Відповіддю ЄС у 2018 році стали контрмита на експорт із США, включаючи бурбон та мотоцикли. Наразі ці контрзаходи призупинено до кінця березня.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита в 25% на імпорт сталі і алюмінію. Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США та використання міжнародної торгівлі як джерела доходу.

Європейський Союз вже анонсував контрзаходи у відповідь на ці мита.