«Укрметаллургпром» прогнозирует сокращение производства на «Каметстали» и «Интерпайпе» из-за введения США пошлины на сталь

Ключевые факты

Объединение отмечает, что сталь украинского происхождения, поставляемая как напрямую, так и через переработку в ЕС, не может угрожать сталелитейной промышленности США. Поскольку общая стоимость стали, поступившей в США из Украины в 2024 году (напрямую или через переработку в ЕС), составила $258 млн, или 0,81% от общего стального импорта в США.

Исключение для украинской стали, в т.ч. происхождением из активов украинских компаний в ЕС, из-под действия импортных пошлин является весомой поддержкой для Украины в условиях агрессии РФ, ведь позволяет поддерживать работу украинских металлоэкспортеров и наполнять бюджет Украины, говорится в заявлении.

В случае, если импортная пошлина на украинскую сталь будет возвращена, только по Группе Метинвест сокращение экспорта арматуры в США из ее болгарского актива будет означать снижение производства стальной заготовки на «Каметстали» на 120 000 т, производства железной руды на 180 000 т, объемов железнодорожных перевозок на 400 000 т, объемов перевалки в портах на 200 000 т. Это, в свою очередь, приведет к потере $58 млн валютных поступлений и снижению налоговых отчислений в Госбюджет на 1 млрд грн.

«Укрметаллургпром» считает, что пошлины также наносят существенный удар по американским потребителям стальных труб, особенно в нефтегазовом секторе. Американские производители труб не могут самостоятельно удовлетворить внутренний спрос, требующий импорта, который в настоящее время составляет 30% от общего потребления труб в США.

Украина поставляет США бесшовные OCTG (Oil Country Tubular Goods) и линейные трубы преимущественно для нефтегазовой промышленности. Все экспортируемые в США трубы на 100% производятся в Украине и из украинского сырья. Эта продукция поставляется непосредственно американским клиентам, примерно 40% всего экспортного объема проходит дополнительную обработку в США.

Производство этих труб в Украине осуществляется на находящемся в Никополе трубном заводе «Интерпайп Нико Тьюб». По предварительным оценкам, дополнительная пошлина в размере 25% приведет к потенциальному сокращению производства на предприятии на 36%.

Объединение призывает убедить США освободить до 12 марта 2026 года от дополнительной 25%-ной импортной пошлины стальную продукцию, произведенную в Украине, а также произведенную в Европейском Союзе из стали, выплавленной и разлитой («melted and poured») в Украине.

Контекст

В 2024 году украинские горняки и металлурги обеспечили 6% ВВП и около 16% общего объема украинского экспорта. По данным «Укрметаллургпром», потеряв половину мощностей в результате боевых действий, металлургия Украины обеспечивает 70 000 рабочих мест непосредственно на металлургических предприятиях и более 280 000 в смежных отраслях.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлины в 25% на импорт стали и алюминия. Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, являются самым масштабным мероприятием Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США и использованию международной торговли как источника дохода.

Для Украины объемы внешней торговли с США не очень значительны. В структуре экспорта товаров удельный вес США в прошлом году составил всего 2,1% с общим объемом в $869 млн, в структуре импорта – 4,9%, или $3417 млн. Слабая представленность украинских товаров на рынке США преимущественно обусловлена ​​сложным доступом к рынку, высокой конкуренцией и дорогостоящей логистикой. Подробнее о том, грозит ли ограничение импорта в США чугуну и трубам из Украины и кто может пострадать – читайте в разборе Forbes Ukraine.