Європейський Союз відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як президент США Дональд Трамп висунув вимогу посилити європейські обмеження в обмін на аналогічні дії з боку Вашингтона. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейського дипломата.

Деталі

Єврокомісія мала оприлюднити пропозицію у середу, 17 вересня. Водночас США закликали партнерів по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлю російської нафти, а також ухвалити додаткові заходи, які мали б посилити тиск на Володимира Путіна для виходу на переговори з Україною.

За інформацією джерел видання, G7 планує узгодити текст нового санкційного пакета протягом двох тижнів. ЄС, зі свого боку, розглядає можливість покарання компаній із Китаю та Індії, які сприяють торгівлі російською нафтою.

Джерела Politico повідомили, що дата розгляду 19-го пакета санкцій проти Росії наразі невідома. Країни-члени ЄС отримали лист про зняття питання з порядку денного ще ввечері 15 вересня, уточнило джерело видання в Брюсселі.

Контекст

Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією залишаються ключовим джерелом надходжень до російського бюджету. У США заявляли, що готові запровадити масштабні санкції проти російської нафти, якщо ЄС зробить те саме.

Тарифні обмеження на Китай та Індію є складними для країн ЄС, зокрема Німеччини, які активно експортують на ці ринки.

Адміністрація Трампа пропонує ЄС спільно запровадити 100-відсоткові мита на країни, які купують російські енергоносії, тоді як у Брюсселі вважають за краще зосередитися на санкціях проти окремих банків і компаній. США також пропонують G7 встановити мита для покупців російської нафти, обмежити експорт та імпорт, щоб скоротити доходи Кремля і запобігти передачі технологій подвійного призначення.

Раніше європейські лідери закликали США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.