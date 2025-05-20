ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В списке «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК

Европейский союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота, сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X. В список, в частности, вошли «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК.

ВСК входит в пятерку самых крупных российских страховых компаний. «Сургутнефтегаз» была третьим по величине российским экспортером сырой нефти.