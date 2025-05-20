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ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В списке «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Европейский союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота, сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X. В список, в частности, вошли «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК.

ВСК входит в пятерку самых крупных российских страховых компаний. «Сургутнефтегаз» была третьим по величине российским экспортером сырой нефти.

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Ключевые факты

  • «ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека. Готовятся новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ», – написала Каллас.
  • В Офисе президента одобрение ЕС 17-го пакета санкций против России назвали «важным шагом для усиления давления на агрессора».
  • По данным главы ОП Андрея Ермака, пакет содержит комплексные меры, которые ударят по ключевым элементам военной машины РФ, ее теневому флоту и схемам обхода экспортного контроля. «Учтено очень много предложений нашей санкционной группы, и спасибо за это», – добавил он.
  • Планируется ввести ограничения против еще 17 физических и 58 юридических лиц, а также заблокировать 189 новых судов, перевозящих российскую нефть, оружие и украденное украинское зерно. В общей сложности под ограничением будут уже 342 судна, добавил Ермак.
  • Под жесткие санкции попадают компании не только из РФ, но и из третьих стран, в частности из Турции, Вьетнама, Узбекистана, ОАЭ, которые помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет.
  • «Впервые в рамках режима противодействия гибридным угрозам ЕС вводит экономические санкции за физические атаки в Эстонии, саботаж подводных кабелей и поддержку пророссийских демонстраций в Европе», – отметил он.
  • Отдельные ограничения касаются нарушителей прав человека – судей, силовиков, тюремщиков, причастных к делам российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего российского политзаключенного Владимира Кара-Мурзы. Под санкции также подпадают российские военные структуры, связанные с использованием химического оружия против украинцев.
  • «Работаем, чтобы следующие санкционные решения были еще сильнее и синхронизированы с нашими главными партнерами», – сказал Ермак.
  • Под санкции попали «Сургутнефтегаз», станкостроительный холдинг «Стан», который входит в структуру «Ростеха», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», разработчик беспилотников «Беспилотные системы», музей-заповедник «Херсонес Таврийский» и производитель оружия Lobaev Arms.

Контекст

14 апреля представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России во время майского заседания.

Послы Евросоюза 14 мая согласовали 17-й пакет санкций против России, но решение еще должен был утвердить Совет ЕС.

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