Рада ЄС розгляне 17-й пакет санкцій проти РФ у травні – Каллас

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій для Росії на засіданні у травні, повідомила високий представник Європейського союзу Кая Каллас, пише «Інтерфакс-Україна» 14 квітня. За її словами, пакет, зокрема, включатиме обмеження стосовно «тіньового флоту» РФ.

Ключові факти

За словами Каллас, питання 17-го пакету санкцій розглядалося міністрами в контексті тиску на РФ. «Зрозуміло, що зараз ми працюємо над 17-м пакетом (санкцій для РФ), там є також «тіньовий флот» і різні елементи, щоб зібрати їх разом для Ради закордонних справ у травні», – сказала Каллас.

Вона констатувала, що питання України було першим на порядку денному засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

«Зрозуміло, що всі країни-члени хочуть миру. Пам’ятайте, у нас було 27 країн, які підтримали припинення вогню. Крім того, Україна ще місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. І все ж ми бачимо, що тільки Росія хоче війни, тому що ми бачимо найбільш смертоносну атаку вчора, авіаудар по Сумах на вихідних. І видно, що вони (росіяни) гальмують (процес) і зовсім не хочуть миру», – зазначила високий представник.

У цьому зв’язку Каллас висловила впевненість, що єдиний спосіб змусити Росію вести серйозні переговори – це посилити на неї тиск.

Стосовно ініціативи надати України 2 млн боєприпасів, Каллас повідомила, що вже досягнуто двох третин цієї цілі. «Ми ще не маємо 100%, але нам точно потрібно рухатися вперед. Отже, переважна більшість держав-членів погоджується, що нам потрібно зробити більше», — повідомила вона.

На запитання про те, коли саме ці боєприпаси можуть бути доставлені України, вона сказала: «як можна скоріше», оскільки Україна потребує боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС тісно співпрацював з адміністрацією президента США Джо Байдена з метою розробки та реалізації жорстких санкцій проти Москви.

Але політика США різко змінилася за президента Дональда Трампа, який говорить про можливе помʼякшення санкцій, продовжуючи дипломатичні контакти з Росією. Водночас він іноді погрожує Москві новими санкціями, якщо вона не сприйме переговори серйозно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції проти Росії мають залишатися чинними доти, доки Кремль не припинить війну проти України.