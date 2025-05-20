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Трамп не планирует ужесточать санкции против России и допускает выход США из мирных переговоров

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что не усиливает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать урегулированию войны в Украине, поскольку есть «шанс» на прогресс, пишет CNN.

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Ключевые факты

  • «Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если сделать так (расширить санкции), то можно сделать все гораздо хуже», – отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
  • В то же время он предположил, что «может наступить время», когда ужесточение санкций все же произойдет.
  • Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос о новых санкциях в отношении России обсуждался во время телефонного разговора президентов. «Трамп упоминал, что в Сенате в принципе готов законопроект относительно новых санкций, но сам он – сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей», – цитирует Ушакова «Интерфакс».
  • Трамп также вновь намекнул, что готов «отступить» от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс.
  • Президент США во время их двухчасового телефонного разговора спросил Путина, когда тот собирается «положить конец кровопролитию» в Украине. «Я сказал: «Когда мы положим конец этому кровопролитию, этой кровавой бане?» Это кровавая баня, и я верю, что он хочет положить ей конец», – заявил президент в Овальном кабинете 19 мая.
  • Трамп также сказал, что если сочтет, что не может помочь, он «откажется» от переговоров. «Я вам говорю, здесь замешаны большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать», – сказал американский президент.
  • На вопрос, просил ли он о встрече с Путиным во время их разговора, Трамп ответил, что «говорил с ним об этом». Ранее он предполагал, что ему и Путину придется встретиться напрямую, чтобы покончить с войной.

Контекст

19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры. Глава Кремля по итогам переговоров заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом, включающим прекращение огня. Трамп анонсировал «переговоры о приостановлении огня и завершении войны» между Киевом и Москвой.

Президент Владимир Зеленский после телефонных переговоров президентов США и РФ сказал, что рассматривается возможность проведения встречи с участием команд США, Украины, России и европейских государств по разработке дальнейших шагов завершения войны. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

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