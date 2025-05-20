ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. У списку «Сургутнефтегаз» і страхова компанія ВСК

Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі X. До списку, зокрема, увійшли «Сургутнефтегаз» і страхова компанія ВСК.
ВСК входить до пʼятірки найбільших російських страхових компаній. «Сургутнефтегаз» була третім за величиною російським експортером сирої нафти.
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Ключові факти
- «ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Готуються нові санкції проти Росії. Що довше Росія веде війну, то жорсткіша наша відповідь», – написала Каллас.
- В Офісі президента схвалення ЄС 17-го пакету санкцій проти Росії назвали «важливим кроком для посилення тиску на агресора».
- За даними очільника ОП Андрія Єрмака, пакет містить комплексні заходи, які вдарять по ключових елементах воєнної машини РФ, її тіньовому флоту та схемах обходу експортного контролю. «Враховано дуже багато пропозицій нашої санкційної групи, і дякую за це», – додав він.
- Планується запровадити обмеження проти ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб, а також заблокувати 189 нових суден, які перевозять російську нафту, зброю та викрадене українське зерно. Загалом під обмеженням будуть уже 342 судна, додав Єрмак.
- Під жорсткі санкції потрапляють компанії не тільки з РФ, а й з третіх країн, зокрема з Туреччини, В’єтнаму, Узбекистану, ОАЕ, які допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет.
- «Вперше в межах режиму протидії гібридним загрозам ЄС вводить економічні санкції за фізичні атаки в Естонії, саботаж підводних кабелів і підтримку проросійських демонстрацій у Європі», – зазначив Єрмак.
- Зокрема, Рада ЄС ухвалила рішення про введення додаткових обмежувальних заходів щодо 21 фізичної особи та 6 організацій, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном. Списки включають Віктора Медведчука, колишнього українського політика, який через своїх соратників Артема Марчевського та Олега Волошина контролював українські ЗМІ та використав їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами. «Через таємне фінансування медіа-каналу Voice of Europe и его политической платформы «Другая Украина», Медведчук просував політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та авторитету уряду України, у прямій підтримці зовнішньополітичних інтересів РФ та поширенні проросійської пропаганди», – сказано у повідомленні Ради ЄС.
- Окремі обмеження стосуються порушників прав людини – суддів, силовиків, тюремників, причетних до справ російського опозиціонера Олексія Навального та колишнього російського політв’язня Володимира Кара-Мурзи. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.
- «Працюємо, щоб наступні санкційні рішення були ще сильнішими й синхронізованими з нашими головними партнерами», – сказав Єрмак.
- Під санкції потрапили «Сургутнефтегаз», верстатобудівний холдинг «Стан», що входить до структури «Ростеху», страхова компанія ВСК, золотодобувна компанія «Атлас Майнінг», розробник безпілотників «Беспілотні системи», музей-заповідник «Херсонес Таврійський» і виробник зброї Lobaev Arms.
Контекст
14 квітня представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують розглянути 17-й пакет санкцій проти Росії під час травневого засідання.
Посли Євросоюзу 14 травня погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, але рішення ще мала затвердити Рада ЄС.
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