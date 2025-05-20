ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. У списку «Сургутнефтегаз» і страхова компанія ВСК

Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі X. До списку, зокрема, увійшли «Сургутнефтегаз» і страхова компанія ВСК.

ВСК входить до пʼятірки найбільших російських страхових компаній. «Сургутнефтегаз» була третім за величиною російським експортером сирої нафти.