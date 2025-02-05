Euroclear у березні перерахує для України €2 млрд з доходів від російських активів

Депозитарій Euroclear зробить другий платіж на суму €2 млрд до європейського фонду для України у березні 2025 року. Про це йдеться у звіті , опублікованому на сайті компанії 5 лютого. Перший платіж у €1,55 млрд Euroclear здійснив у липні 2024-го.

Деталі

Депозитарій за підсумками 2024 року отримав €6,9 млрд процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. У 2023-му ці доходи становили €4,4 млрд, у 2022 році – €821 млн.

Euroclear виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у 2024-му, у розмірі €1,7 млрд.

Чистий прибуток Euroclear із заморожених активів ЦБ РФ за минулий рік становив €5,2 млрд.

Euroclear оцінює прямі витрати за 2024 рік, до яких призвели санкції та контрзаходи з боку Росії, у €94 млн.

Контекст

Союзники України з G7 схвалили механізм, у якому прибуток Euroclear від російських активів використовується для підтримки кредитного пакету у розмірі €50 млрд для Києва.

У грудні 2024 року Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включаючи можливу їхню конфіскацію для компенсації Україні збитків від вторгнення Росії.

Гендиректорка Euroclear Валері Урбен попередила про «непередбачені наслідки» у випадку, якщо ЄС конфіскує заморожені активи центробанку Росії.