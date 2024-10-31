Евросоюз может позволить Euroclear использовать замороженные российские активы – Politico

ЕС использует только доходы от денег, которые Кремль держал в европейских ценных бумагах и на банковских счетах.

Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому депозитарию Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит G7 в размере €45 млрд Украине от возможных ответных мер со стороны Москвы, пишет Politico .

Ключевые факты

По словам трех источников, чиновники ЕС рассматривают этот шаг как последнее средство компенсации Euroclear, которое сохраняет эти активы, ущерб, нанесенный из-за соблюдения западных санкций.

Ожидается, что эта мера укрепит многостороннюю схему, согласно которой прибыль, полученная от замороженных российских активов на сумму около €200 млрд, будет направлена на погашение долгосрочного кредита G7 Украине.

В настоящее время Euroclear привлечен к судебным разбирательствам с несколькими сторонами, которіе находятся под санкциями и используют суды России, чтобы обжаловать содержание своих активов и требовать компенсации.

Хотя российские суды не имеют достаточных полномочий для принудительной передачи активов в евро или долларах, хранящихся в Бельгии, они имеют полномочия предпринять ответные действия против остатков Euroclear, которые хранятся в российских финансовых учреждениях. Они в основном относятся к западным финансовым учреждениям и компаниям, которые затем могли бы предъявить собственные компенсационные иски к Euroclear.

В недавнем заявлении Euroclear говорится, что компания сталкивается со «значительным количеством текущих судебных разбирательств, которые ведутся почти исключительно в российских судах». Для покрытия расходов или претензий, возникающих в связи с этими судебными исками, Euroclear резервирует около 10% прибыли, полученной от замороженных активов, в специальном фонде «на черный день».

Однако официальные лица утверждают, что было бы рентабельнее задействовать часть базовых российских активов для покрытия этих обязательств – даже если критики утверждают, что это ставит под угрозу соблюдение международного права.

По словам одного из чиновников, этот вопрос может быть официально рассмотрен в рамках более широкого обзора политики санкций ЕС, который блокируется Венгрией.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов в размере около €260 млрд, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

Будущие доходы от замороженных российских государственных активов пойдут на финансирование кредитов. Около €210 млрд активов Центрального банка России находятся в ЕС и остаются замороженными из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать его для поддержки как военных усилий, так и восстановления в Украине.