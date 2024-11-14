УЗ сократила прибыль в пять раз, порт «Южный» – нарастил в 11 раз. Финрезультаты государственных логистических компаний за три квартала.

«Укрпочта» закончила три квартала 2024 года с убытком, «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз по сравнению с результатами января–сентября прошлого года, морские порты наращивают доходы, дунайские – сокращают, свидетельствуют данные сервиса YouControl. Результаты показали самые крупные государственные логистические компании за три квартала года.

Ключевые факты

В январе–сентябре 2024 года выручка государственной «Укрпочты» выросла на 12,2% – до 9,38 млрд грн. Чистый убыток компании за этот период увеличился на 5% – до 594,8 млн грн.

Выручка «Укрзализныци» за январь–сентябрь выросла до 78 млрд грн – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. УЗ завершила три квартала 2024-го с показателем чистой прибыли 1,66 млрд грн, что почти в пять раз меньше финансовых показателей компании за аналогичный период прошлого года.

Порт Южный увеличил выручку более чем в 11 раз – до 2,34 млрд грн по итогам января–сентября. Южный сменил 314,64 млн грн чистого убытка по итогам трех кварталов 2023-го на 921,56 млн грн в январе–сентябре 2024-го.

Порт Черноморск за этот период повысил выручку втрое – до 1,48 млрд грн. В январе–сентябре порт нарастил показатель чистой прибыли более чем в 17 раз – до 668,89 млн грн по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Одесский морской торговый порт за январь–сентябрь 2024 увеличил выручку на 13% – до 253 млн грн. Показатель чистой прибыли за это время вырос почти в 2,5 раза – до 135,74 млн грн.

Дунайские порты по итогам трех кварталов 2024-го сократили финансовые результаты. Измаил снизил выручку на 35%, до 1,32 млрд грн, прибыль вдвое – до 389,99 млн грн.

Порт Рени за январь–сентябрь 2024 сократил выручку в 4,5 раза, до 175 млн грн, прибыль по сравнению с тремя кварталами 2023-го упала в 51 раз – до 10,74 млн грн.

Контекст

По итогам 2023 года, УЗ вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м. Однако 2024 год УЗ может снова закончить с убытком, говорил экс-руководитель УЗ Евгений Лященко в интервью Forbes в июле.

«Укрпочта» закончила 2023 год с чистым доходом в 11,9 млрд грн, что на 19% больше против показателя 2022 года. Для сравнения: в довоенном 2021 году доход «Укрпочты» составил 11,1 млрд грн, в 2022-м – снизился до 10 млрд грн. В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%, также на 40% увеличилось количество денежных переводов.

В прошлом году порт Южный сократил перевалку грузов более чем на 50% – до 10,08 млн т, по данным Администрации морских портов (АМПУ), предоставленных по запросу Forbes Ukraine. Мощность перевалки в порту Черноморск почти не изменилась и по итогам 2023 составила 11,4 млн т. Одесский морской торговый порт в прошлом году обработал 8,4 млн т грузов – на 9% больше, чем в 2022-м.

Дунайские порты Рени и Измаил в прошлом году обработали 20,2 млн т (в 2,3 раза больше, чем в 2022-м) и 10,07 млн т (на 47% больше) соответственно.