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Євроколія, ремонт вагонів та локомотивів. Уряд дозволив УЗ спрямувати 7,7 млрд грн на капітальні інвестиції

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України затвердив витрати Укрзалізниці на капітальні інвестиції в 2025 році, що дозволяє державному перевізнику використати до 7,7 млрд грн до затвердження фінансового плану. Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук. 

Деталі 

  • Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт залізничних колій та стрілочних переводів, планується відновити 174 км колій. Затверджено витрати на ремонт вагонів і локомотивів та розвиток прикордонних переходів та залізничної інфраструктури (колії шириною 1435 мм) у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.
  • Кабмін затвердив капітальні інвестиції для Укрзалізниці у розмірі 7,7 млрд грн, з яких 2 млрд грн будуть спрямовані на капітальний ремонт колій, вагонів і локомотивів, 738 млн грн – на розвиток залізниці на кордоні, 213 млн грн – на безпеку та захист персоналу, а 1,6 млрд грн – на завершення старих проєктів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Контекст 

У 2023 році «Укрзалізниця» досягла 4,9 млрд грн прибутку, порівняно з майже 10 млрд грн збитків у 2022 році. 

Однак у 2024 році компанія прогнозує збитки, якщо не зміниться система тарифоутворення, про що в липні 2024-го розповів керівник УЗ Євген Лященко. 

За перші дев’ять місяців цього року виторг «Укрзалізниці» збільшився на 17%, досягнувши 78 млрд грн. Чистий прибуток за три квартали 2024 року становить 1,66 млрд грн, що майже в п’ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Без державної підтримки компанія прогнозує чистий збиток на рівні 1,5-2,5 млрд грн за підсумками 2024 року.

2024 рік став рекордним для «Укрзалізниці» за обсягами вантажних перевезень – 148 млн тонн вантажів, що на рівні з минулим роком. У 2022 році компанія перевезла 151 млн тонн, а у 2021-му цей показник становив 314 млн тонн. 

З 1 лютого 2025 року компанія планує підвищити тарифи на перевезення вантажів на 37%, що може суттєво вплинути на бізнес, зазначив голова правління Олександр Перцовський. Скільки УЗ отримає від запланованого підвищення та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте в матеріалі

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