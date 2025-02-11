Євроколія, ремонт вагонів та локомотивів. Уряд дозволив УЗ спрямувати 7,7 млрд грн на капітальні інвестиції

Кабінет Міністрів України затвердив витрати Укрзалізниці на капітальні інвестиції в 2025 році, що дозволяє державному перевізнику використати до 7,7 млрд грн до затвердження фінансового плану. Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Деталі

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт залізничних колій та стрілочних переводів, планується відновити 174 км колій. Затверджено витрати на ремонт вагонів і локомотивів та розвиток прикордонних переходів та залізничної інфраструктури (колії шириною 1435 мм) у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Кабмін затвердив капітальні інвестиції для Укрзалізниці у розмірі 7,7 млрд грн, з яких 2 млрд грн будуть спрямовані на капітальний ремонт колій, вагонів і локомотивів, 738 млн грн – на розвиток залізниці на кордоні, 213 млн грн – на безпеку та захист персоналу, а 1,6 млрд грн – на завершення старих проєктів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Контекст

У 2023 році «Укрзалізниця» досягла 4,9 млрд грн прибутку, порівняно з майже 10 млрд грн збитків у 2022 році.

Однак у 2024 році компанія прогнозує збитки, якщо не зміниться система тарифоутворення, про що в липні 2024-го розповів керівник УЗ Євген Лященко.

За перші дев’ять місяців цього року виторг «Укрзалізниці» збільшився на 17%, досягнувши 78 млрд грн. Чистий прибуток за три квартали 2024 року становить 1,66 млрд грн, що майже в п’ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Без державної підтримки компанія прогнозує чистий збиток на рівні 1,5-2,5 млрд грн за підсумками 2024 року.

2024 рік став рекордним для «Укрзалізниці» за обсягами вантажних перевезень – 148 млн тонн вантажів, що на рівні з минулим роком. У 2022 році компанія перевезла 151 млн тонн, а у 2021-му цей показник становив 314 млн тонн.

З 1 лютого 2025 року компанія планує підвищити тарифи на перевезення вантажів на 37%, що може суттєво вплинути на бізнес, зазначив голова правління Олександр Перцовський. Скільки УЗ отримає від запланованого підвищення та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте в матеріалі.