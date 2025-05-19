Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины с 2,8% до 2,0% в 2025 году

Европейская комиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2,0% (с 2,8%, ожидаемых в ноябре) и на 2026 год до 4,7% (с 5,9%), говорится в отчете, опубликованном 19 мая.

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Экономическая активность в Украине замедлится до 2,0% в 2025 году из-за войны, оказывающей давление на производственные мощности и деловую активность. Экспорт снизится из-за падения промышленного производства, в частности, в энергоемких отраслях, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а также из-за закрытия «Покровскуголь», ключевого поставщика для металлургии.

Прогнозируется также сокращение экспорта сельхозпродукции из-за неурожая 2024 года, вызванного неблагоприятной погодой.

Высокий импорт энергоносителей, угля и материалов для обороны и восстановления поддержит значительный уровень импорта, что приведет к негативному влиянию чистого экспорта на ВВП.

Экспорт в 2025 году вырастет всего на 1,8%, а в 2026 году – на 11,4%, тогда как импорт вырастет на 5,5% и 6,0% соответственно.

Внутренний спрос остается устойчивым благодаря росту инвестиций, в частности в оборону, ремонт и восстановление энергетического сектора. Частное потребление будет также поддерживать рост, хотя высокий уровень инфляции будет ограничивать покупательную способность.

К 2026 году рост ВВП ускорится до 4,7% при постепенном восстановлении экономики благодаря инвестициям в восстановление, решению проблем с экспортом и росту экономической уверенности.

Однако счет текущих операций будет отрицательным из-за значительного дефицита торговли и замены грантов кредитами.

Дефицит внешней торговли товарами вырастет до 16,2% ВВП в 2025 году (с 15,9% в 2024 году) и снизится до 14,8% в 2026 году. Дефицит платежного баланса вырастет до 13,2% ВВП в 2025 году (с 8,1% в 2024 году) и уменьшится до 11,5% в 2026 году.

Прогноз сопровождается высокой неопределенностью с рисками ухудшения ситуации. Ухудшение безопасности может усугубить разрушение инфраструктуры, перебои в экспорте и дефицит рабочей силы из-за мобилизации и миграции. В то же время быстрое улучшение ситуации может ускорить восстановление.

Из-за войны и мобилизации количество рабочей силы значительно сократилось, что повлекло за собой дефицит и рост номинальной зарплаты на 23% в 2024 году. Дефицит рабочей силы будет оставаться острым из-за медленной реинтеграции, миграции и несоответствия квалификаций. Уровень безработицы снизится с 14,8% в 2024 году до 13,8% в 2025 году и 11,6% в 2026 году.

Инфляция достигнет пика 12,6% в 2025 году, но снизится до 7,7% в 2026 году, благодаря жесткой монетарной политике и ослаблению шоков предложения.

Дефицит государственного бюджета сократился до 17,3% ВВП в 2024 году благодаря повышению налогов на топливо и табак.

В 2025 году дополнительные поступления от военного сбора (1,4% ВВП) и налога на прибыль банков (0,8% ВВП) будут поддерживать бюджет, но высокие расходы на оборону будут держать дефицит на уровне 18,4% ВВП. В 2026 году дефицит снизится до 10,6% ВВП благодаря более сильному экономическому росту и переориентации затрат на восстановление. Государственный долг достиг пика 109,8% ВВП в 2025 году и снизится до 108,9% в 2026 году.

Контекст

Нацбанк Украины скорректировал прогноз роста экономики на 2025 год до 3,1% (с 3,6%), на 2026 год – до 3,7% (с 4,0%), а на 2027 год – до 3,9% (с 4,2%), говорится в отчете НБУ. Институт экономических исследований и политических консультаций оценил рост ВВП в первом квартале 2025 года на уровне 1,1%. По данным Минэкономики, за январь-февраль 2025 года ВВП вырос на 1,1%.

Международные организации также пересмотрели прогнозы: МВФ снизил оценку роста ВВП Украины на 2025 год до 2–3%, ЕБРР – до 3,5% (с 4,7%), а Всемирный банк – до 2% (с 6,5%).