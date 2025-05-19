Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України з 2,8% до 2,0% у 2025 році

Європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,0% (з 2,8%, очікуваних у листопаді) та на 2026 рік до 4,7% (з 5,9%), йдеться у звіті, опублікованому 19 травня.

Деталі

Економічна активність в Україні сповільниться до 2,0% у 2025 році через війну, яка чинить тиск на виробничі потужності та ділову активність. Експорт знизиться через падіння промислового виробництва, зокрема в енергоємних галузях, що постраждали від високих цін на енергоносії, а також через закриття «Покровсквугілля», ключового постачальника для металургії.

Прогнозується також скорочення експорту сільгосппродукції через неврожай 2024 року, спричинений несприятливою погодою.

Високий імпорт енергоносіїв, вугілля та матеріалів для оборони й відбудови підтримає значний рівень імпорту, що призведе до негативного впливу чистого експорту на ВВП.

Експорт у 2025 році зросте лише на 1,8%, а в 2026 році – на 11,4%, тоді як імпорт зросте на 5,5% та 6,0% відповідно.

Внутрішній попит залишатиметься стійким завдяки зростанню інвестицій, зокрема в оборону, ремонт і відбудову енергетичного сектору. Приватне споживання також підтримуватиме зростання, хоча високий рівень інфляції обмежуватиме купівельну спроможність.

До 2026 року зростання ВВП прискориться до 4,7% за умови поступового відновлення економіки завдяки інвестиціям у відбудову, розв’язанню проблем з експортом і зростанню економічної впевненості.

Проте рахунок поточних операцій залишатиметься від’ємним через значний дефіцит торгівлі та заміну грантів кредитами.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зросте до 16,2% ВВП у 2025 році (з 15,9% у 2024) і знизиться до 14,8% у 2026 році. Дефіцит платіжного балансу зросте до 13,2% ВВП у 2025 році (з 8,1% у 2024) і зменшиться до 11,5% у 2026 році.

Прогноз супроводжується високою невизначеністю з ризиками погіршення ситуації. Погіршення безпеки може посилити руйнування інфраструктури, перебої в експорті та дефіцит робочої сили через мобілізацію й міграцію. Водночас швидке покращення ситуації може прискорити відновлення.

Через війну та мобілізацію кількість робочої сили значно скоротилася, що спричинило дефіцит і зростання номінальної зарплати на 23% у 2024 році. Дефіцит робочої сили залишатиметься гострим через повільну реінтеграцію, міграцію та невідповідність кваліфікацій. Рівень безробіття знизиться з 14,8% у 2024 році до 13,8% у 2025 році та 11,6% у 2026 році.

Інфляція досягне піку 12,6% у 2025 році, але знизиться до 7,7% у 2026 році завдяки жорсткій монетарній політиці та послабленню шоків пропозиції.

Дефіцит державного бюджету скоротився до 17,3% ВВП у 2024 році завдяки підвищенню податків на паливо й тютюн.

У 2025 році додаткові надходження від воєнного збору (1,4% ВВП) і податку на прибуток банків (0,8% ВВП) підтримуватимуть бюджет, але високі витрати на оборону триматимуть дефіцит на рівні 18,4% ВВП. У 2026 році дефіцит знизиться до 10,6% ВВП завдяки сильнішому економічному зростанню та переорієнтації витрат на відбудову. Державний борг досягне піку 109,8% ВВП у 2025 році та знизиться до 108,9% у 2026 році.

Контекст

Нацбанк України скоригував прогноз зростання економіки на 2025 рік до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), а на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%), йдеться у звіті НБУ. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2025 року на рівні 1,1%. За даними Мінекономіки, за січень-лютий 2025 року ВВП зріс на 1,1%.

Міжнародні організації також переглянули прогнози: МВФ знизив оцінку зростання ВВП України на 2025 рік до 2–3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), а Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Водночас держбюджет України на 2025 рік побудовано на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.