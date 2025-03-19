Зростання ВВП України у лютому сповільнилося до 0,7% – Мінекономіки

Економіка України в лютому 2025 року зросла на 0,7% в порівнянні з 1,5% у січні. Таким чином, за перші два місяці року зростання реального ВВП у річному вимірі становило 1,1%. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев 19 березня.

Деталі

Темпи зростання дещо сповільнилися через нерівномірність тенденцій минулого року, але перевищують прогнози на перший квартал, повідомили в Мінекономіки. Ключові драйвери – будівництво, переробна промисловість і внутрішня торгівля.

У лютому економіка сповільнилася через обстріли газових об’єктів і зниження експорту, але бюджетні витрати на інфраструктуру, програми єВідновлення та єОселя та закупівлі для ОПК допомогли нівелювати падіння, пояснив Соболев.

Зростанню сприяло пожвавлення роздрібної торгівлі – споживчі настрої покращуються четвертий місяць поспіль. Переробна промисловість розвивається завдяки програмам підтримки бізнесу та міжнародній допомозі, зокрема у виробництві будматеріалів, машинобудуванні й харчовій галузі. ОПК нарощує потужності через оборонні замовлення, а металургія збільшує випуск чавуну, сталі та прокату.

Натомість сільське господарство страждає від зниження виробництва тваринницької продукції через зростання витрат. Добувна промисловість і транспорт також просіли через обстріли газової інфраструктури та тимчасовий спад експорту, наголосили в Мінекономіки.

Контекст

У січні 2024 року Світовий банк передбачав зростання ВВП України на 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році. У липні Україна перейшла до категорії країн із доходами вище середнього з показником $5070 на душу населення, покинувши групу країн із нижчим доходом.

Мінекономіки підбило підсумки 2024 року, оцінивши зростання ВВП у 3,6%, хоча початковий прогноз становив 4%, повідомила Юлія Свириденко 15 січня на засіданні економічного комітету парламенту.

Держстат зафіксував уповільнення зростання реального ВВП у третьому кварталі 2024 року до 2% проти 3,7% у другому та 6,5% у першому, що здивувало економістів. Натомість НБУ в жовтневому Інфляційному звіті скорегував оцінку зростання ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%, підвищивши загальний прогноз на 2024 рік із 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.