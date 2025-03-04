ЄС призупинив підготовку плану військової допомоги України на €20 млрд – Politico

Ключові факти

Згадка про на нове військове фінансування, запропоноване Каллас, було вирізано з останнього проєкту висновків Ради ЄС, який має бути вивчений 4 березня послами ЄС. Зміна відбулася після того, як Будапешт наклав вето на попередню версію документа, коли ці посли зустрічалися востаннє.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн збирається представити свій інструментарій для збільшення витрат ЄС на оборону, але інший важливий пункт порядку денного саміту Європейської ради — величезне нове вливання допомоги для України перебуває під питанням.

За даними видання, не варто очікувати від ЄС якихось нових масштабних кроків, які б заповнили порожнечу, залишену США. Оскільки Угорщина візьме на себе провину за заморожування €20-мільярдного збільшення допомоги Києву.

Будапешт, можливо, підтримує ширше посилення оборони ЄС, але категорично проти пакету допомоги Україні.

Контекст

Євросоюз планував передати Україні пакет військової допомоги на €20 млрд. Очікувалось, що до нього увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння. Зусилля щодо поповнення запасів зброї в Україні координуються головним дипломатом блоку, колишньою премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, і спрямовані на те, щоб перевершити попередні європейські зобовʼязання щодо військової допомоги.

Дипломати раніше повідомляли, що допомогу, швидше за все, буде надано у формі обʼєднаних внесків окремих держав-членів, а не офіційного пакету ЄС з огляду на протидію з боку деяких держав, а саме Угорщини.

Президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив березня телеканал CNN, посилаючись на слова західних посадовців.