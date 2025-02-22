ЄС обговорює надання Україні пакету військової допомоги на €20 млрд – Politico

Євросоюз може передати Україні пакет військової допомоги на €20 млрд, пише Politico із посилалням на трьох дипломатів ЄС. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння. Узгодити питання планують вже наступного тижня.

Ключові факти

Запланований пакет зʼявився після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у війні в Україні, назвавши його «диктатором».

Обсяг європейської допомоги, яка включатиме військову техніку, таку як артилерійські снаряди та ракети, може змінитися оскільки дипломати продовжують інтенсивні консультації перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі 24 лютого.

Раніше видання повідомило, що прогнозована вартість пакету становить від €6 млрд до €10 млрд, але ця сума змінилася в ході переговорів і все ще може змінитися.

Зусилля щодо поповнення запасів зброї в Україні координуються головним дипломатом блоку, колишньою премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, і спрямовані на те, щоб перевершити попередні європейські зобовʼязання щодо військової допомоги. Дипломати наголосили, що допомога, яка все ще обговорюється, швидше за все, буде надано у формі обʼєднаних внесків окремих держав-членів, а не офіційного пакету ЄС з огляду на протидію з боку деяких держав, а саме Угорщини.

За даними Bloomberg, до пакету увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ударні крилаті ракети, безпілотники та інше озброєння. Окрім того, планується посилення безпосередньо окремих бригад для їхнього ефективного використання на фронті.

Контекст

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 16 лютого, що він готовий розмістити британські війська в Україні в межах угоди. Франція та Велика Британія, єдині дві ядерні держави серед європейських країн, опинилися в авангарді дискусій, у яких взяли участь щонайменше дюжина країн, серед яких Польща, Нідерланди, Німеччина, а також країни Північної Європи та Балтії.

Спільна стратегія Великої Британії та Франції зі створення сил була представлена ​​найвпливовішим лідерам Європи на позачерговій нараді в Парижі 17 лютого, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

План був складений на тлі побоювань, що президент США відвернеться від України та будь-якого припинення вогню майже відразу після укладення будь-якої угоди.

Офіційні особи та лідери ЄС готуються до поїздки до Києва у понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У той час як глави ключових інститутів ЄС, а також лідери Іспанії, країн Північної Європи та Балтії, серед інших, готуються до поїздки до Києва, вони будуть у тісному контакті з президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, які прямують до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що Стармер представить Трампу план відправки до 30 000 європейських військовослужбовців для забезпечення припинення вогню в Україні.