Кризис в ЕС нарастает. Расходы на оборону, экономический спад и выборы уже стали вопросами раздора. Как Европа переживает эти сложные вызовы? Разбор The Economist

Север и юг Европы спорят из-за фискальной политики, восток и запад – из-за миграции и уровня благосостояния населения. Впрочем, кризисы прошлых лет обычно объединяли страны. Сегодня вызовы усложняются, и Европа стоит на пороге новых, опасных расколов: выборы в Германии, экспорт китайских товаров и рост ВВП. Издание The Economist зафиксировало основные проблемы ЕС. Пересказываем основные тезисы из этого материала.

Европа входит в период, когда разногласия становятся заметнее. Вопросы торговли, обороны и фискальной политики уже приводят к конфликтам между странами ЕС. Если в 2010-х годах Евросоюз находил решение посредством глубокой интеграции, то сейчас такой подход выглядит все менее реалистичным.

Экономический спад и пошлины на китайские товары

Глобальные экономические трудности давят на Европу. Когда-то проблемы были локализованы на периферии, как во время еврокризиса 2010-х годов. Ныне они охватывают и ключевых игроков, в том числе Германию, которая находится в рецессии третий год подряд. Франция и Италия демонстрируют слабый рост, что ставит под угрозу способность вести ЕС в кризисных условиях.

С выходом Великобритании из ЕС баланс интересов в торговле изменился. Германия и Нидерланды, зависящие от экспорта, выступают против пошлин на китайские товары, в то время как Франция и Польша настаивают на протекционистских мерах. Эти разногласия в подходах создают новые линии разделения между странами.

Оборона как источник единства/напряжения

После вторжения России в Украину расходы стран ЕС на оборону выросли до 1,6% ВВП, но этого недостаточно. Страны соглашаются, что показатель должен превысить 2–3%. Однако даже в этом вопросе возникают споры.

Балтийские страны и Польша, расположенные ближе к России, тратят на оборону больше, тогда как другие, например Италия или Испания, пытаются избегать дополнительного финансового давления из-за долгов.

Самый большой вызов – это финансирование. Расходы на оборону из бюджета ЕС могут достичь €100 млрд по сравнению с нынешними €8 млрд, утверждал Андрюс Кубилюс, первый в истории комиссар ЕС по обороне.

Между тем государственный долг Франции, Италии и Испании превышает 100% ВВП, а новые фискальные правила ЕС требуют сокращения дефицита бюджетов путем уменьшения расходов или повышения налогов. Эти меры могут обострить разногласия между странами, особенно в условиях инфляции и экономического спада.

Политическая (не)стабильность

Внутренняя политика стран ЕС также придает нестабильность. Германия готовится к выборам, которые, вероятно, завершатся созданием компромиссной коалиции. Президент Франции Эммануэль Макрон встает перед трудностями в формировании большинства в правительстве, а Испания не может утвердить бюджет. Единственным стабильным крупным игроком сегодня выглядит Италия – неожиданный лидер политической стойкости.

Многие проблемы ЕС затрагивают ключевые аспекты национальных политик: безопасность, роль государства и налогообложение. Большие планы Марио Драги по спасению Евросоюза все больше напоминают список желаний.

Несмотря на эти вызовы ЕС остается мощной структурой благодаря компетентным лидерам, таким как Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас. Но их усилия все чаще блокируются национальными интересами.