Президенты России и США на встрече в Аляске могут определить новый формат войны и мира в Украине. Украинская сторона не была приглашена, но саммит состоится на фоне ухудшения экономики РФ, давления на фронте и предложений об обмене территориями. Почему для встречи выбрали Аляску и о чем там будут договариваться? Главное из материалов FT и Politco
В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая стала результатом резкой смены дипломатической динамики между Вашингтоном и Кремлем.
Еще в начале августа Трамп угрожал Путину новыми санкциями и 100% пошлинами на страны, покупающие российскую нефть, если Россия не согласится на перемирие. Раздражение президента США усилилось из-за атак России на Украину. Но напряжение спало после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, который привез Трампу сигнал готовности Путина к прямому диалогу. Президент РФ впервые с 2007 года пригласил американского президента на встречу в США, и Трамп согласился, отложив ультиматум.
Старые требования России
Встреча Трампа и Путина состоится без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, что является давней целью Кремля, пишет FT. Путин не отказался от своих ключевых военных целей: официального отказа Украины от членства в НАТО и ядерного статуса, «демилитаризации» и «денацификации», полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Российский лидер допускает формальную сохранность украинского суверенитета над Херсонской и Запорожской областями в обмен на право транзита в Крым через эти области, но политолог Владимир Фесенко считает это переговорной ловушкой, добавляет FT. Трамп публично заявил о возможном «определенном обмене территориями» между Россией и Украиной, пишет Politico. Обсуждается и вариант заморозки войны вдоль линии столкновения в Херсонской и Запорожской областях с фактическим сохранением Донбасса под контролем России.
Реакции Зеленского и европейских лидеров
Зеленский отверг идею каких-либо решений без участия Украины. В своем вечернем обращении 10 августа он подчеркнул, что подобные договоренности не будут работать. Европейские лидеры в совместном заявлении добавили, что путь к миру не может определяться без Украины и что международные границы нельзя менять силой, пишет Politico.
Перед встречей Трампа и Путина стороны пытались укрепить свои позиции. Путин проводил переговоры с лидерами Китая, ОАЭ и Индии, а Зеленский – с западными союзниками, добиваясь того, чтобы любые переговоры начинались после прекращения огня или существенного уменьшения боевых действий.
9 августа в Лондоне состоялась срочная встреча европейских и украинских чиновников под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми. В ней принял участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обсуждали перспективы соглашения о перемирии и условиях, при которых Украина могла бы присоединиться к переговорам. Встреча была организована для координации позиций в преддверии двусторонних переговоров между США и Россией, но о ее результатах в прессе ничего не сообщалось.
Почему Аляска
Аляску выбрали местом встречи не только по практическим или протокольным причинам. Для Кремля она имеет глубокий символизм, хорошо вписывающийся в его нынешнюю риторику, пишет FT.
В 1867 году Российская империя при правлении императора Александра II продала Аляску Соединенным Штатам за $7,2 млн. Это было мирное соглашение, заключенное без войны и территориальных претензий, и в русской исторической памяти она иногда приводится в пример спокойного пересмотра границ. В отличие от нынешнего захвата Россией около пятой части Украины военным путем продажа Аляски – это прецедент, когда земля стала инструментом дипломатии, а не войны.
FT подчеркивает, что для Кремля этот символ важен, потому что он намекает, что границы не незыблемы, а территории могут быть предметом торга между большими государствами. Такое напоминание в момент, когда Путин продвигает идею обмена территориями в Украине, придает встрече политический вес.
Слабая экономика и продвижение на фронте
Российская экономика ослаблена. За первые семь месяцев 2025 года энергетические доходы РФ упали на 20% в годовом исчислении из-за снижения цен на нефть, пишет FT. Новые тарифы администрации Трампа против Индии, одного из самых крупных покупателей российского сырья, лишь усилили давление.
«Сегодня экономика России слабее, чем когда-либо за последние три года», – говорит эксперт по российской экономике Янис Клуге из Немецкого института международных и дел безопасности. Ситуация еще не столь критична, чтобы заставить Кремль изменить позицию по отношению к Украине, добавляет он, но для Путина угрозы санкциями – это, скорее, симптом раздражения Трампа. Его больше волнует рост этого раздражения, чем влияние новых санкций, говорит Клуге.
Мотивация Путина выйти на переговоры с американским президентом, по оценкам украинских и западных аналитиков, имеет несколько компонентов. Кремль пытается выйти из международной изоляции, избежать новых санкций и использовать стремление Трампа быстро завершить войну, чтобы дипломатическим путем закрепить то, чего не удалось достичь военным, считает глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
Сама встреча без украинцев и европейцев – это уже дипломатическая победа для Путина, которая достается ему внутри страны и на международной арене без всяких затрат, добавляет профессор российской политики Сэм Грин из King's College London.
На фронте Россия продолжает давить на украинскую оборону. В июле 2025 года российские войска захватили 502 кв. км украинской территории, что соответствует темпам мая и июня и является одним из самых высоких за последний год, по данным OSINT-агентства Black Bird Group. Мониторинговая группа DeepState сообщила о продвижении почти на 7 км в районе Покровска, который российская армия пытается захватить уже год. Наступательные действия сопровождаются попытками захватить несколько ключевых городов на востоке, которые остаются стратегическими опорными пунктами украинской обороны.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.