Президенты России и США на встрече в Аляске могут определить новый формат войны и мира в Украине . Украинская сторона не была приглашена, но саммит состоится на фоне ухудшения экономики РФ, давления на фронте и предложений об обмене территориями. Почему для встречи выбрали Аляску и о чем там будут договариваться? Главное из материалов FT и Politco

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая стала результатом резкой смены дипломатической динамики между Вашингтоном и Кремлем.

Еще в начале августа Трамп угрожал Путину новыми санкциями и 100% пошлинами на страны, покупающие российскую нефть, если Россия не согласится на перемирие. Раздражение президента США усилилось из-за атак России на Украину. Но напряжение спало после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, который привез Трампу сигнал готовности Путина к прямому диалогу. Президент РФ впервые с 2007 года пригласил американского президента на встречу в США, и Трамп согласился, отложив ультиматум.

Старые требования России

Встреча Трампа и Путина состоится без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, что является давней целью Кремля, пишет FT. Путин не отказался от своих ключевых военных целей: официального отказа Украины от членства в НАТО и ядерного статуса, «демилитаризации» и «денацификации», полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Российский лидер допускает формальную сохранность украинского суверенитета над Херсонской и Запорожской областями в обмен на право транзита в Крым через эти области, но политолог Владимир Фесенко считает это переговорной ловушкой, добавляет FT. Трамп публично заявил о возможном «определенном обмене территориями» между Россией и Украиной, пишет Politico. Обсуждается и вариант заморозки войны вдоль линии столкновения в Херсонской и Запорожской областях с фактическим сохранением Донбасса под контролем России.

Покровск в Донецкой области остается одной из главных военных целей России.

Реакции Зеленского и европейских лидеров

Зеленский отверг идею каких-либо решений без участия Украины. В своем вечернем обращении 10 августа он подчеркнул, что подобные договоренности не будут работать. Европейские лидеры в совместном заявлении добавили, что путь к миру не может определяться без Украины и что международные границы нельзя менять силой, пишет Politico.

Перед встречей Трампа и Путина стороны пытались укрепить свои позиции. Путин проводил переговоры с лидерами Китая, ОАЭ и Индии, а Зеленский – с западными союзниками, добиваясь того, чтобы любые переговоры начинались после прекращения огня или существенного уменьшения боевых действий.

9 августа в Лондоне состоялась срочная встреча европейских и украинских чиновников под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми. В ней принял участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обсуждали перспективы соглашения о перемирии и условиях, при которых Украина могла бы присоединиться к переговорам. Встреча была организована для координации позиций в преддверии двусторонних переговоров между США и Россией, но о ее результатах в прессе ничего не сообщалось.

Вице-президент США Джей Ди Венс на встрече в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и послом США в Великобритании Уорреном Стивенсом. Фото Getty Images

Почему Аляска

Аляску выбрали местом встречи не только по практическим или протокольным причинам. Для Кремля она имеет глубокий символизм, хорошо вписывающийся в его нынешнюю риторику, пишет FT.

В 1867 году Российская империя при правлении императора Александра II продала Аляску Соединенным Штатам за $7,2 млн. Это было мирное соглашение, заключенное без войны и территориальных претензий, и в русской исторической памяти она иногда приводится в пример спокойного пересмотра границ. В отличие от нынешнего захвата Россией около пятой части Украины военным путем продажа Аляски – это прецедент, когда земля стала инструментом дипломатии, а не войны.

FT подчеркивает, что для Кремля этот символ важен, потому что он намекает, что границы не незыблемы, а территории могут быть предметом торга между большими государствами. Такое напоминание в момент, когда Путин продвигает идею обмена территориями в Украине, придает встрече политический вес.

Дональд Трамп все чаще выражает раздражение и разочарование в переговорном процессе между Россией и Украиной. Фото Getty Images

Слабая экономика и продвижение на фронте

Российская экономика ослаблена. За первые семь месяцев 2025 года энергетические доходы РФ упали на 20% в годовом исчислении из-за снижения цен на нефть, пишет FT. Новые тарифы администрации Трампа против Индии, одного из самых крупных покупателей российского сырья, лишь усилили давление.

«Сегодня экономика России слабее, чем когда-либо за последние три года», – говорит эксперт по российской экономике Янис Клуге из Немецкого института международных и дел безопасности. Ситуация еще не столь критична, чтобы заставить Кремль изменить позицию по отношению к Украине, добавляет он, но для Путина угрозы санкциями – это, скорее, симптом раздражения Трампа. Его больше волнует рост этого раздражения, чем влияние новых санкций, говорит Клуге.

Мотивация Путина выйти на переговоры с американским президентом, по оценкам украинских и западных аналитиков, имеет несколько компонентов. Кремль пытается выйти из международной изоляции, избежать новых санкций и использовать стремление Трампа быстро завершить войну, чтобы дипломатическим путем закрепить то, чего не удалось достичь военным, считает глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Сама встреча без украинцев и европейцев – это уже дипломатическая победа для Путина, которая достается ему внутри страны и на международной арене без всяких затрат, добавляет профессор российской политики Сэм Грин из King's College London.

На фронте Россия продолжает давить на украинскую оборону. В июле 2025 года российские войска захватили 502 кв. км украинской территории, что соответствует темпам мая и июня и является одним из самых высоких за последний год, по данным OSINT-агентства Black Bird Group. Мониторинговая группа DeepState сообщила о продвижении почти на 7 км в районе Покровска, который российская армия пытается захватить уже год. Наступательные действия сопровождаются попытками захватить несколько ключевых городов на востоке, которые остаются стратегическими опорными пунктами украинской обороны.