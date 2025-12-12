Европейская комиссия решила отказаться от плана запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 27 странах ЕС с 2035 года. Об этом сообщил на пресс-конференции Манфред Вебер, лидер крупнейшей партии в Европарламенте, передают Reuters и Bild 12 декабря. Официальное заявление Брюсселя ожидается 16 декабря.

Детали

По его словам, климатические цели должны выполнять рынки и потребители, а не директивы извне.

Для регистрации новых автомобилей с 2035 года производители будут обязаны сократить выбросы CO₂ на 90% вместо ранее запланированных 100%, сказал Вебер.

«Также с 2040 года не будет цели в 100%. Это означает, что запрет на использование ДВС снят с повестки дня. Таким образом, все двигатели, которые сейчас изготавливаются в Германии, могут продолжать производиться и продаваться», – заявил политик.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который тоже был на конференции, добавил, что электромобили остаются главным направлением, но будут использоваться и другие технологии, например синтетическое топливо, чтобы достичь углеродной нейтральности.

Мерц подчеркнул, что это дает автопроизводителям больше уверенности для планирования.

На решение ЕК повлияла позиция Фридриха Мерца, а дополнительным фактором стало совместное письмо премьера Италии Джорджи Мелони и премьера Польши Дональда Туска, которые активно выступали за то, чтобы воздержаться от полного отказа от традиционных авто, уточняет Bild.

Контекст

Ожидалось, что Европейский Союз может вскоре представить смягченную версию своего постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания до 2035 года. Ограничения выбросов должны были сделать невозможной продажу бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС до 2035-го. Чтобы помочь потенциальным покупателям, которые опасаются, что доступные электромобили обладают слишком малым запасом хода, ЕС ранее предлагал к 2025 году установить общественные точки зарядки на основных дорогах на расстоянии не более 60 км друг от друга.

По данным отчета международной сети аудиторских и консалтинговых фирм EY, опубликованного 9 декабря, в мире снова растет интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 50% покупателей планируют приобрести новый или подержанный автомобиль с ДВС в течение следующих двух лет, что на 13 процентных пунктов больше, чем в 2024 году.